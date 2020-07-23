《漫话国乐》 出引歌 / 兴夫歌 / 祭奠





京畿杂歌《出引歌》描写了女主春香去五里亭为情人送行的情节。五里亭是离村庄官衙五里处的亭子，古时候，这里不仅是村庄首领迎接新任观察使的地方，也是居民为远行的人送行的场所。在当时的社会氛围中，女人不能随意出门，也不方便去人来人往、热闹的场合，所以说春香去五里亭为情人送行，没有勇气是绝对不行的。





《出引歌》以春香为了再看一眼去考科举的情人李梦龙，特意准备酒与简单的下酒菜前往五里亭的情节开始。“青辣椒、腌白菜、章鱼、鲍鱼，还配上加蜂蜜的烧酒，叫香丹拎着，就要去五里亭，就要去五里亭了……”





说是简单的下酒菜，但章鱼与鲍鱼像现在一样都是珍贵的美食。还有加蜂蜜的离别酒，从这些用心的下酒菜可以感受到春香对情人的一片真心。

{音乐1：京畿杂歌《出引歌》/ 李琴美（音）}





在韩国，家人又叫“食口”，指一起吃饭的关系。在古代的农业社会，对于普通老百姓而言，吃饱饭并不是一件容易的事情，所以和家人分享吃的意味着分享生命，所以产生了“食口”这样的词。





盘索里《兴夫歌》有一段描写了哥哥孬夫访问一夜发财的弟弟家的情节。兴夫的太太虽然想都不想见过去对她家人刻薄、吝啬、又心术不正的孬夫，可毕竟是亲人，兴夫太太还是精心准备了饮食，并拿出来一些餐具：“把安城黄铜器、统营漆器、银勺子、铜烤网拿出来，在眼前摆开，不止这些，还有斑竹盘子、玳瑁唐器等等……”用黄铜制作的安城特产碗碟、统营的特产——刷漆的盘子、银勺子、铜烤网、用斑竹（黑竹）制作的花盘、从中国进口的舶来品餐具等，把高档珍贵的餐具统统拿出来，摆上从糕点到荤菜、海鲜、拌野菜等的美味佳肴。

{音乐2：盘索里《兴夫歌》 中的“孬夫去找兴夫家” / 吴贞淑 }





在这一段中，兴夫太太调制荤菜的情节也非常引人注目：

“青铜火炉，白炭炭火，扇扇子火焰熊熊。

将半头肥牛的肉用快刀切片，

蘸上食盐与芝麻油堆起来，

然后放在大盘、小盘，这里，那里……

山菜、蕨菜、芹菜、绿豆芽，

倒入美味酱油加一个鸡蛋搅拌一下。

这时甭用烫手的铁筷子，拿起木筷子，

猛地夹起一片肉扑通倒入调味酱里…… ”





从那些描写饮食的国乐中，可以知道当时人是怎样品尝饮食的。韩国人遇到久违的亲人或朋友，离别时总是会说：“以后我们一起吃顿饭吧。”或者有喜事、欠了人情、得到关照什么的，也喜欢跟对方说：“哦，我下次请你吃饭。”对于韩国人来讲，“饭”是拉近彼此间关系、增进友谊的重要媒介。不仅如此，祭祀仪式中，饭也很重要，人们会竭尽精诚准备祭品。





西道杂歌《祭奠》描写到了寒食，年轻寡妇上坟祭奠已故丈夫的情景。寡妇带去了很多祭品，首先在墓前的黄土上铺上一张洁净的白纸，然后在上面摆放各种祭品。鱼东肉西，红东白西，蒸鱼放在东边，荤菜放在西边，红色水果放在东边，白的放在西边等，按照规矩，祭席上摆满了多种多样的祭品。年轻寡妇虽然埋怨丈夫先离世，可还是把精心调制的美食祭献给年轻时去世的丈夫，也就是说，以最好的祭品表现出她对丈夫的爱。

{音乐3：西道杂歌《祭奠》/ 申贞爱（音）}