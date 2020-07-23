北韩主张越北者金某疑似被新冠病毒感染并封锁开城市的意图

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北韩表示7月24日已将开城市彻底封锁。北韩朝中社26日报道，开城市发生一起非常事件，疑似被新冠病毒感染的一名越境逃犯时隔三年非法逾越分界线返乡。北韩主张三年前逃离北韩来到韩国的一名脱北者7月19日逾越军事分界线通过开城进入北韩，而此人是新冠疑似患者，因此北韩宣布开城地区进入防疫紧急状态。





20多岁的金某是三年前从北韩游到江华岛上方的乔桐岛进入韩国的脱北者。在这三年期间，金某居住在金浦地区，最近因涉嫌对一名女性实施性暴力而接受警方调查。7月18日凌晨2时许，金某乘出租车前往江华岛月串地区，之后通过铁丝网下面的排水渠抵达汉江出海口，在这里游泳4000米进入北韩地区。韩国警方在金某下车的临近地区发现一只遗弃的皮包，包里留有能断定金某为脱北者的证件。





过去，北韩多次通过媒体报道形式公开“自愿越北者”，用于宣传北韩体制，但是此次却将焦点放在新冠病毒上。7月25日，北韩国务委员会委员长金正恩主持召开劳动党中央委员会政治局紧急扩大会议，决定将国家紧急防疫级别上调至最高应急级别，并发出特别警报。这是金正恩委员长执政后，北韩首次召开劳动党政治局层次的紧急扩大会议。但是越北者金某是否感染新冠病毒尚难以妄下定论，因为韩方确认金某从未与确诊患者进行接触，而且与金某经常往来的两个人在检测后都呈阴性。因此，金某在逃回北韩以前被新冠病毒感染的可能性很低。那么，北韩强调金某有可能使新冠病毒在北韩传播开来等提高危机意识的原因何在呢？





据了解，北韩应对新冠疫情等的卫生防疫系统和医疗卫生系统极为薄弱，如果新冠病毒疫情已在北韩境内扩散，北韩必须取得韩国的援助与合作，但是在南北韩关系极度恶化的情况下，北韩难以要求韩国提供医疗援助，因此北韩有可能以金某在开城地区传播新冠病毒为由，将新冠病毒在北韩扩散的责任归咎于韩国，并主张韩国应提供相关援助。不论如何，这有可能成为改善南北韩关系的重要转折点。





在7月23日举行的国会人事听证会上统一部长官提名人李仁荣强调，向北韩提供食品、医药品和南北韩离散家属团聚等人道主义问题应与政治性问题分离开来，不论何种情况都要持续不断地推进下去。因此，北韩或许有可能间接地要求韩国政府开展医疗卫生合作。最近，韩国政府的外交安保阵容发生了变化。徐薰出任韩国总统府青瓦台国家安保室室长，朴智元和李仁荣分别担任国家情报院院长和统一部长官。即使文在寅总统没有重组外交安保阵容，如果北韩以逃回北韩的金某被新冠病毒感染为由要求韩国提供相关援助，韩国政府也会站在人道主义的立场上，向北韩提供所需的援助。目前，韩国政府希望与北韩沟通。由于美北关系长期僵化，文在寅总统和韩国政府认为有必要独自与北韩进行交流合作，在此情况下，人道主义援助能够成为改善南北韩关系的一大契机。因此，只要北韩提出要求，韩国政府可以将卫生援助作为杠杆积极改善南北韩关系。





另外，北韩当局强调金某三年前逾越军事分界线逃离北韩一事，要求军队加强戒备态势，强化居民出行管控措施，并以疑似被新冠病毒感染的金某逃回北韩为借口，将国家紧急防疫级别上调至最高应急级别。这可以说具有政治性意图。北韩因长期遭受国际社会强力制裁，经济陷入极大困境，人民生活困苦不堪。在此情况下，北韩与中国之间的贸易因新冠疫情暴发而处于中断状态，致使人民大众的温饱问题面临严峻挑战，因此北韩当局为抑制民众对其体制的不满情绪而利用金某越北事件。北韩在拒绝与韩国交流合作的情况下，拿金某越北事件大做文章，猛烈抨击韩国。北韩居民因生活长期陷入困难，并为应对新冠疫情疲惫不堪而对北韩政权产生不满情绪，因此北韩试图让民众的视线转移到韩国政府和金某身上，并强调脱北者被新冠病毒感染后返回家乡，有可能将病毒传播开来。这有可能使北韩居民的愤怒一时发泄到韩国身上，但不能成为解决民众温饱问题的长久之策。





北韩虽然主张越北者金某疑似感染新冠病毒，进而封锁开城，将国家紧急防疫级别上调至最高应急级别，但是北韩国务委员会委员长金正恩在上调国家防疫级别后却未戴口罩出席公开活动。7月27日是韩战停战67周年纪念日。当天，北韩在平壤4.25文化会馆举行了全国老兵大会。金正恩委员长在大会上表示，要用自卫性核遏制力永远确保北韩的安全与未来。

金正恩委员长再次提及核威慑力，强调北韩拥核国身份，旨在表明进行武器开发和强化国防能力的意志，以向美国施加压力。金正恩委员长强调北韩是军事强国能够凝聚民心、增强民众对国家的自豪感和对党的忠诚心。与此同时，还能向美国施加压力。1953年7月27日，交战双方签署《停战协定》，韩国将这天称为“停战纪念日”，北韩则称作“战胜节”，意思是他们在与美国的战争中获得胜利的日子。因此，北韩在这一天举行全国老兵大会，以纪念在与美国的战争中获得胜利，并强调北韩依然健在，今后也能与世界第一大军事强国美国正面抗衡，维护国家安全。为此，北韩将确保能够增强自卫能力、遏制美国采取军事挑衅的核遏制力。也就是说，北韩绝不会放弃核武器。总之，金正恩委员长通过“战胜节”讲话，对民众发出团结的信息，并向美国发出了不可藐视北韩的强硬信息。





过去，北韩主张其境内从未出现新冠病毒确诊病例，但是脱北者金某逃回北韩后，北韩可能会主动呈报世界卫生组织发现确诊病例，并要求国际社会提供援助。不论如何，韩国政府正在为应对北韩提出援助要求进行准备，并密切关注疫情防控情况等北韩的最新动态。