文在寅表态不会解除绿化带

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韩国总统文在寅20日在青瓦台同国务总理丁世均举行定期会晤时表明了不会解除绿化带的方针。韩国政府计划扩大住房供给以稳定房地产价格，为此，有建议提出解除绿化带以确保用地，引发了极为激烈的争议。文在寅的表态使之告一段落。





绿化带是被指定为开发限制区域的城市周边绿化地带，旨在防止城市盲目扩张、保存自然环境。解除首尔地区绿化带的争议始于房地产政策。文在寅本月2日要求国土交通部长官金贤美竭尽全力扩大住房供给，这是由于近期韩国房价持续暴涨、形势严峻，然而此前政府出台的多轮房地产政策却未能产生效果。韩国政府在确保可立即进行大规模住房供给的用地问题上遭遇困难，解除绿化带作为一个解决方案被提出。围绕绿化带解除的争议主要集中在两方面。首先是对解除绿化带的赞成与否。反对方认为，解除绿化带后可供给的住房数量有限，不仅效果不显著，反而会刺激房地产投机行为。其次是政府内部口径混乱。政府高层人士的态度不一，甚至不时改口。下届总统选举有力候选人人选、主要地方政府领导人和在野党人士也纷纷发表意见，使得争议进一步扩大。





1950年英国出于保存自然环境的目的首先推行绿化带政策。韩国从1971年开始指定绿化带，包括首尔在内的首都圈部分地区最先实行该政策，此后经过了8次指定，直至1977年4月丽川地区实行绿化带政策后告终。目前，韩国共有14座城市拥有绿化带，5.4%的国土面积为开发限制区域。由于指定初期的绿化带包括部分已开发的街区或聚居地，引发了侵犯个人财产权的争议和持续不断的投诉，副作用十分明显。鉴于此，部分地区放宽了限制。不过该政策总体上仍得以维持，在保存自然绿地、防止城市过度开发等方面发挥了巨大作用，尤其是首都圈的绿化带还成为了“城市之肺”。





解除绿化带的建议之所以出现是因为文在寅政府执政后出台了22次房地产政策，然而这些政策非但未能发挥效果，还刺激了房价的上涨。房价上涨将造成无法通过上调最低工资等方法缩小贫富差距。无论如何储蓄都买不起房的现象将使普通民众产生挫折感、引发社会不满情绪。不仅如此，房价的持续上涨还将导致储蓄和投资缩水、盈余资金涌向房地产市场，进一步推升房价。而目前政府为克服新冠疫情危机，已向市场投放了大量资金。可以说这是一个无法靠解除绿化带来解决的综合性问题。截至目前，政府的房地产政策主要以加强对多套住房持有者等投机势力的税收为主，政府期待通过税收迫使多套住房持有者抛售房产，达到扩大供给、稳定房价的目的，然而这并未奏效。不少意见指出，政府亟需推行综合性政策，通过放宽老旧楼盘重建限制实现高密度开发、最大限度使用国有及公有用地以扩大供给，同时促进地区间的均衡发展。