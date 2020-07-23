世贸组织决定就日本对韩限贸问题设立专家组

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世贸组织争端解决机构29日在例会上决定应韩国政府的要求，就日本对韩限贸措施设立专家组。专家组在世贸组织争端解决机制中起到一审的作用，韩日两国将正式在世贸组织对簿公堂。





韩方在当天的会议上对要求设立专家组的原因进行了说明，指出日本限贸措施损害韩国利益、破坏全球供应链，且日方出于政治原因采取限贸措施。韩方指出，属于限制对象的氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢的对韩出口出现不必要的延迟、不确定性和费用上升等问题。韩方强调，这些产品主要用于生产显示面板和半导体，对韩国乃至全球电子产业都相当重要，日本的措施正在引发全球供应链的混乱。韩方尤其指出，日本出于政治性原因采取了限贸措施，属于世贸组织协定禁止的行为。





上月召开的争端解决机构例会上也曾讨论专家组设立问题，由于被起诉国日本反对而未能设立。但根据世贸组织相关规定，在第二次会议上若非所有成员国予以否决，专家组将自动成立。





日本采取限贸措施的产品是生产半导体和显示面板的核心材料。韩国大法院判决日本企业赔偿被强征劳工受害者后，日本于去年7月将3种产品由一揽子出口许可对象变更为个别许可对象，实际上属于报复措施。不仅如此，日本还于8月将韩国从享受出口批准程序简化优惠的“白名单”中除名。作为应对措施，韩国也将日本从“白名单”中除名，并施压终止《韩日军事情报保护协定》和向世贸组织提起诉讼。但韩国政府去年11月22日宣布推迟终止《韩日军事情报保护协定》，并暂停世贸组织起诉程序，希望通过对话解决问题。此后，两国贸易部门举行了高级别磋商，但未能取得进展。韩国对日本提出的制度漏洞进行了改善，并要求日本在5月底前拿出解决方案，不过日本并未作出有诚意的回应。韩国政府于6月2日决定重启世贸组织争端解决机制，18日向世贸组织秘书处和日本驻日内瓦代表处发送了要求设立专家组的文件。





随着世贸组织决定设立专家组，选定审理委员等后续诉讼程序将展开。专家组由3名委员组成，人选由提起诉讼国和被起诉国协商决定。从专家组成立到判决一般需要10到13个月，若双方不服专家组判决，还可提起上诉。不过世贸组织负责终审的上诉机构从去年12月起便处于停转状态，因此诉讼前景难以预知。





日方对设立专家组表示倍感遗憾。日方还表示，希望通过对话解决问题，不过日本也已做好一切准备来维护出口限制措施的正当性。