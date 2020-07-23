韩美修改导弹协定 废除韩国运载火箭固体燃料使用限制

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韩美两国修改导弹协定，完全解除韩国运载火箭固体燃料的使用限制，韩国航空航天产业研发也由此翻开新篇章。

韩国青瓦台国家安保室第二次长金铉宗28日宣布，从当天起开始适用2020年导弹协定修改版，完全解除韩国运载火箭固体燃料的使用限制。

在军用弹道导弹、军用巡航导弹、宇宙运载火箭三大领域中，此次修改针对的是宇宙运载火箭。原本的导弹协定规定韩国火箭发动机的总推进力不得高于每秒100万磅，而火箭进入宇宙所需的总推进力为每秒5000万至6000万磅。此次修改完全废除了该规定，为原本被禁止的固体燃料运载火箭研发敞开了大门。

金铉宗表示，所有企业、研究所和个人均可自由地研究、开发、生产和持有使用液体燃料、固体燃料及混合型燃料等各种形态的运载火箭。金铉宗还表示，此次修改为航空航天产业基础设施的改善奠定了基础，“韩国版新政”的宇宙开拓之路将打开，韩国也有可能出现“Space X”。

《韩美导弹协定》于1979年经两国协商制定，核心内容为限制韩国弹道导弹开发，旨在将美国的导弹技术转让于韩国，即在允许美国向韩国转让导弹技术的同时，通过设定一定的限制阻止东北亚发生过度的军备扩张竞争。根据韩美协定，韩国可以研发弹头重量不超过500千克、射程不超过180公里的弹道导弹。此后随着地区安全环境发生变化，协定于2001年、2012年、2017年经过3次修改，射程限制提高至800公里，弹头重量不再设限。

受导弹协定的影响，韩国运载火箭的研发一直以来建立在液体燃料的基础上。液体燃料虽具备推进力强、有利于远程发射体等优点，但结构复杂，需花费较长时间来进行注入，且一旦注入后就无法长时间待机。液体燃料还存在燃烧不稳定、泄漏风险等缺点，费用也十分高昂。固体燃料虽然推进力不及液体燃料，但可存储于运载火箭内部，无需另行注入，可进行快速的移动和发射。此外，固体燃料不存在泄漏风险，结构简单，价格也相对低廉。

导弹协定修改后，韩国国防能力有望实现飞跃性的发展，军事情报、监视和侦查能力将大幅提升。此前，韩国军方由于缺乏自主侦查卫星，只能依赖美国的情报力量，今后则可通过固体燃料运载火箭发射自主侦查卫星。目前韩国军方正在推进相关计划。韩国还将可研发中远程弹道导弹。运载火箭技术可随时转用到中远程弹道导弹，一旦条件允许，韩国将可在军事领域运用该技术。此外，协定的修改还将推动韩国航空航天产业的发展、激活民间宇宙研发产业、吸引年轻人才涌向航空航天产业，韩美同盟关系也将得到进一步发展。