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韩美修改导弹协定 废除韩国运载火箭固体燃料使用限制

#本周焦点 l 2020-08-01

新闻

ⓒ KBS

韩美两国修改导弹协定，完全解除韩国运载火箭固体燃料的使用限制，韩国航空航天产业研发也由此翻开新篇章。 

 

韩国青瓦台国家安保室第二次长金铉宗28日宣布，从当天起开始适用2020年导弹协定修改版，完全解除韩国运载火箭固体燃料的使用限制。 

 

在军用弹道导弹、军用巡航导弹、宇宙运载火箭三大领域中，此次修改针对的是宇宙运载火箭。原本的导弹协定规定韩国火箭发动机的总推进力不得高于每秒100，而火箭进入宇宙所需的总推进力为每秒5000万至6000。此次修改完全废除了该规定，为原本被禁止的固体燃料运载火箭研发敞开了大门。 

 

金铉宗表示，所有企业、研究所和个人均可自由地研究、开发、生产和持有使用液体燃料、固体燃料及混合型燃料等各种形态的运载火箭。金铉宗还表示，此次修改为航空航天产业基础设施的改善奠定了基础，韩国版新政的宇宙开拓之路将打开，韩国也有可能出现“Space X”。 

 

《韩美导弹协定》于1979年经两国协商制定，核心内容为限制韩国弹道导弹开发，旨在将美国的导弹技术转让于韩国即在允许美国向韩国转让导弹技术的同时，通过设定一定的限制阻止东北亚发生过度的军扩张竞争。根据韩美协定，韩国可以研发弹头重量不超过500千克、射程不超过180公里的弹道导弹。此后随着地区安全环境发生变化，协定2001年、2012年、2017年经过3次修改，射程限制提高至800公里，弹头重量不再设限。 

 

导弹协定的影响，韩国运载火箭的研发一直以来建立在液体燃料的基础上。液体燃料虽具备推进力强、有利于远程发射体等优点，但结构复杂需花费较长时间来进行注入，且一旦注入后就无法长时间待机。液体燃料还存在燃烧不稳定、泄漏风险等缺点，费用也十分高昂。固体燃料虽然推进力不及液体燃料，但可存储于运载火箭内部，无需另行注入，可进行快速的移动和发射。此外，固体燃料不存在泄漏风险，结构简单价格也相对低廉。 

 

导弹协定修改后，韩国国防能力有望实现飞跃性的发展军事情报、监视和侦查能力将大幅提升。此前韩国军方由于缺乏自主侦查卫星，只能依赖美国的情报力量，今后则可通过固体燃料运载火箭发射自主侦查卫星。目前韩国军方正在推进相关计划。韩国还将可研发中远程弹道导弹。运载火箭技术可随时转用到中远程弹道导弹，一旦条件允许，韩国将可在军事领域运用该技术。此外，协定的修改还将推动韩国航空航天产业的发展、激活民间宇宙研发产业、吸引年轻人才涌向航空航天产业，韩美同盟关系也将得到进一步发展。

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