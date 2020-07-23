导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(延南世界村中心中心长)





在网络时代，国境越来越模糊，人们可以选择在任何一个国家去生活和发展。韩国也不例外，越来越多的外国人来到韩国生活和居住。为帮助他们在韩国立足发展，政府专门设立了外国人服务中心，并提供各种必要的援助，韩国语教育也是其中一项。本期节目有请首尔延南世界村中心负责人刘岩介绍一下近来由该中心主办的“网上韩国语教育”。









南：请您先介绍一下首尔延南世界村中心吧

刘： 大家好！我是首尔延南世界村中心负责人刘岩。延南世界村中心是由首尔市政府和麻浦区政府共同支持运营的政府机构。中心是首尔国际中心的七个世界村中心之一，因为这一带华人较多，来访外国人中85%以上为华人。为了让居住在首尔的外国人尽快地适应韩国的生活，中心提供各种商谈、教育、体验以及文化交流等活动。

南：听说中心在开展“外国人韩国语教育”，人气特别高啊？

刘：您也听说了吗？最近很多新闻媒体都报道了我们这个项目的运营情况。其实每个学期我们中心的韩国语教育都是爆满。今年因为疫情，我们采用了线上教学。

南：外国人学员之所以特别喜欢你们的韩语课，主要原因在哪儿呢？

刘：主要原因第一是免费吧，哈哈。大学语学堂的学费相对贵一些，大概10周200万韩币左右（不包括教材费用），一般的语学院每个月30-40万韩币。第二是师资力量强，我们的师资完全不亚于大学语学院的教育水平。中心的很多老师都是大学语言学院的老师，基本都会1、2种外国语。第三是全年没有假期，连续授课，也基本不受签证的限制。其他原因还有通过课程很容易结交本国或外国朋友等等。









南：近来都是线上教育非常不易，你们是怎么做到让学生满意的呢？

刘：我们是政府机构，还要考虑到保护用户的隐私等等，所有采用的是国产软件Kakao Live Talk授课，我们的老师都是高手，还有大学语学堂老师。第一学期学生满意度达到95%，很多学员表示，这次线上教育丝毫不亚于面对面教育，都希望继续参加下个学期的学习。

南：在韩国生活如果语言不能沟通都会遇到哪些问题呢？

刘：首先会影响就业，语言好时就业选择的范围就会宽很多，尤其是对于留学生更是这样。第二就是深层的沟通问题，尤其是结婚移民的人员会影响和当地家人、亲属的沟通，以及子女的学校教育。再就是影响签证，语言不过关，签证变更延长等都会受到影响。

南：你们是如何帮助学生考级的呢？

刘：韩国语水平能力考试TOPIK是世界公认的韩国语能力测试，分1-6级，一般入大学或就业最少需要4-5级水平，我们现在也运营韩国语能力考试前的辅导班，是5-6级的高级班，聘用的老师是有出题和评判试卷经验的老师，非常优秀。

南：要想在你们这儿学习韩语怎么操作呢？收不收留学生？

刘：首先我们中心目前只有成人教育，还没有幼儿和青少年班。我们招生会有两周的申请时间，事前会在网站登载。很多等级的班级一般都是报名1-2天就爆满，所以要尽量提前申请。教育是免费的，教材自备。因为申请人很多，原则上以长期签证者优先。我们“延南世界村中心”的网址是 http://global.seoul.go.kr/yeonnam ，欢迎来访！（图片来自嘉宾）