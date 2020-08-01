尹斗俊出道12年首发个人专辑《Daybreak》

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男团HIGHLIGHT队长尹斗俊携个人专辑与歌迷重聚。

7月27日，尹斗俊首张个人专辑《Daybreak》发行，主打歌为《Lonely Night》。这张专辑是尹斗俊送给歌迷的一份安慰，在因为烦恼和杂念而变得无比漫长的夜里，用音乐理解听者的心，并产生共鸣。虽然并没有一个具体的答案，但也许在同一时间，世界上的某个角落也有人有着同样的苦恼，尹斗俊希望为他们传递出一丝慰藉。

尹斗俊早于HIGHLIGHT其他成员退伍，尹斗俊表示：“我很喜欢HIGHLIGHT的活动，很喜欢和成员们一起唱歌，所以一直都没有想过要出个人专辑。”他希望借此机会，为歌迷呈现自己的声音。

主打歌《Lonely Night》融入了电子合成器以及复古采样，使得歌曲呈现出新潮与怀旧的融合，是一首温暖的感性R&B歌曲。歌词色彩较为悲伤，诠释出一种空虚感，尹斗俊在MV中也将歌曲的氛围演绎得十分到位。

尹斗俊是HIGHLIGHT中最先入伍的成员，于今年4月退伍。此次也是他出道12年来首次发行个人专辑。除音乐活动外，尹斗俊目前也担任综艺节目主持，并参演影视剧作品。