BLACKPINK首张正规专辑将于10月2日发行





BLACKPINK将于10月2日正式发行首张正规专辑。

经纪公司YG娱乐今日公开了BLACKPINK首张正规专辑的宣传海报。这也是BLACKPINK出道以来发行的第一张正规专辑，因此备受全球歌迷期待。

除了正规专辑外，BLACKPINK还将与8月发行全新单曲，因此可以预见BLACKPINK的下半年将开启“繁忙模式”。YG娱乐提前公开艺人未来2个月的活动日程也尚属首次。

对此，YG回应称：“2020年BLACKPINK将全力发展全球音乐市场，为此公司也制定了详细的计划并将付诸实践。BLACKPINK将会在环球音乐的帮助之下，在全世界范围内进行活跃的音乐活动。”

BLACKPINK 6月发行的单曲《How You Like That》在全球掀起人气狂潮，也成功为即将发行的首张正规专辑预热。而8月发行的第二首单曲，将会是一首特别的合唱歌曲，5月BLACKPINK曾参与Lady Gaga专辑收录曲的合唱，而此次将会是BLACKPINK自己的歌曲，因此合唱歌手让歌迷十分好奇。

随着《How You Like That》人气持续飙升，全球歌迷也纷纷将自己模仿的歌曲舞蹈上传网络，参与YG举行的歌曲舞蹈的模仿大赛。期间共有来自韩国、美国、加拿大、巴西、印尼、泰国等全球100多个国家2200组参赛选手参加，竞争比例高达700:1。

最终的冠军为韩国参赛组合“PREMIUM DANCE STUDIO - YEMIN BOSS”，该组合的两名成员为年仅9岁和10岁的小朋友，两人在舞蹈展现及细节、表情方面都获得了一致好评。此外，菲律宾、越南的团队获得了亚军及季军，乌克兰和印尼的两支团队获得了特别奖。