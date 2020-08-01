GFRIEND《Apple》打歌活动结束

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转型成功的GFRIEND在7月第四周的《人气歌谣》节目中为歌迷呈献了新歌《Apple》最后一个打歌舞台，结束了为期两周的回归活动。

在告别舞台中，GFRIEND成员身着深色丝绒套装，配合新歌《Apple》梦幻、魅惑的旋律，为歌迷带来了一场气场十足的“魔女舞台”。

上月13日发行的新专辑《回:Song of the Sirens》展现出GFRIEND出道以来从未有过的全新风格，并获得了歌迷的强烈反响。新专辑第一周的销量便接近7万张，主打歌《Apple》的MV点击量也在4天后突破了1500万，更新了GFRIEND的最高纪录。同时，还获得了3个打歌冠军，GFRIEND出道以来的打歌冠军总数也达到69次。

GFRIEND通过《Apple》完全打破了以往“Power清纯”的组合概念，无论是在造型还是音乐风格上，都彻底告别校园美少女的形象，转变为更加强烈、魅惑的“魔女”风格，也让歌迷眼前一亮。同时，成员们也参与了新专辑多首歌曲的创作，全方面展现出GFRIEND在音乐上的成长。