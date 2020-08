BoA出道20周年纪念音乐企划开启 伯贤翻唱首发

EXO成员伯贤翻唱的BoA代表作《空中花园(Garden In The Air)》于31日正式发行。伯贤也成为BoA出道20周年纪念音乐企划“Our Beloved BoA”第一首翻唱歌曲的演唱歌手。

《空中花园(Garden In The Air)》是BoA 2005年发行的第五张正规专辑《Girls On Top》的收录歌曲,歌曲旋律充满梦幻氛围,在BoA扎实唱功的演绎下,获得了颇高人气,也成为了BoA的代表作之一。

伯贤翻唱的版本为R&B风格,伴奏以钢琴旋律为主,也凸显出伯贤充满魅力的声线。经伯贤重新演唱的《空中花园(Garden In The Air)》,也呈现出了完全不同的音乐感觉。

BoA今年8月25日将迎来出道20周年,“Our Beloved BoA”是SM公司为纪念BoA 20年来的音乐历程而专门打造的音乐企划。除伯贤外,脸红的思春期、欧美歌手Gallant、Red Velvet以及SM Classics等都将重新演绎BoA的经典歌曲。