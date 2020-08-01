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1.少吃多餐。一顿饭吃的东西越多，为了消化这些食物，身体产生代谢热量也就越多。特别注意少吃高蛋白的食物，它们产生的代谢热量尤其多。

2.吃辛辣食物。虽然大热天里吃这些东西的确难以想像，但是辛辣食物可以刺激口腔内的热量接收器，提高血液循环，导致大量出汗，所有这些都有助于降低体温。

3.温水冲澡。使用稍低于体温的温水冲澡或沐浴，特别是在睡前进行。虽说冲凉水澡让你听起来很诱人，但是你的身体会在凉水澡后产生更多的热量以弥补冲澡时失去的热量。

4.呆在地下室。如果你有一间地下室，最好在每天太阳最毒，气温最高的时候躲在里面，一般情况下地下室的温度都会比高层楼房温度低10到15度。

5.室内要拉帘。不在家时，把窗帘拉上，这样就能阻止热量进入，以防形成温室。

6.多喝水。在炎热的天气里，你或许想要一杯冰镇啤酒。最好少喝酒，因为酒精可能导致身体缺水。矿泉水或低糖汽水是更好的选择。此外，咖啡或是可乐等含有咖啡因的饮料也尽量少喝，它们都会增加体内的代谢热量。

7.女性选用芦荟产品。用冰凉的芦荟油代替保湿霜，早晚使用能够起到降低皮肤温度的效果。

8.放慢动作。避免剧烈活动，巨烈活动将激活身体能量，增加内部温度。如果你有跑步的习惯，最好在每天早上7点前气温相对较低的时候再跑。

9.使用冰袋。可以重复使用的冰袋是很好的降低皮肤温度的工具，里面预充的液体无需冰箱冷冻就有降温效果。

10.选好枕具。使用羽毛或绒毛枕头，枕套最好是棉质的，合成纤维的枕套会积累热量。

11.自制降温用品。如果第二天你要在烈日炎炎中忙碌，最好前一天晚上准备一些湿的绒布放在冰箱里，第二天找个塑料袋装上，开始感觉热的时候用它们擦擦脸，你会备感凉快。

12.睡前冰床单。换掉棉被，盖个床单，还觉得热的话，给床单套个塑料袋，睡前放在冰箱里冰上几个小时。我们入睡时体温会有所下降，这就是为什么在热天里很难入睡的原因，从冰箱里直接拿出来的清凉床单会帮助你尽快入睡。

13.做白日梦。坐着休息一下，闭上眼睛，小睡一会儿。研究表明，人体对“白日梦”的反应之一就是降低身体温度。

14.喝菊花茶。专业人士称菊花茶能够降温清脑。

15.穿棉质服装。穿上轻薄的浅色棉质衣服，合成纤维衣料容易锁住热量，而棉质衣服利于排汗，汗水的蒸发又能使你感觉更加凉爽，浅色衣服还能反射更多的阳光。

16.凉水冲手腕。每隔几个小时把手腕放在自来水龙头下冲五秒，因为那里是动脉流过的地方，这样做可以降低血液温度。





（文中窍门来自李*听友）