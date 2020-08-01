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韩国作为动漫产业的后起之秀，相关产业发展迅猛。如今，韩国动漫产量在全球市场的比重超过30%，仅次于日本与美国，成为世界第三大动漫产业国。





韩国动漫始于20世纪初期，1909年在报纸《大韩民报》上刊登时事漫画，开启了韩国动漫的先河。经过50多年的努力，1967年上映了韩国首部彩色动画片《洪吉童》。到了80年代，韩国动漫可谓迎来了黄金时代，漫画杂志与图书像雨后春笋般涌现。《小恐龙多利》等人气漫画在杂志上连载，深受广大读者的欢迎。自80年代末起，《魔发小道士》等电视动画开始播出，赢得观众的喜爱。《小企鹅宝露露》成为韩国动漫史上划时代的电视动画作品。这是首个面向幼儿观众的作品，可爱的卡通形象、有趣的故事抓住了孩子们的心，人气非常火爆。得力于极高的人气，《小企鹅宝露露》还出口到全球160多个国家与地区。





比起漫画与电视动画，动画电影的增长势头缓慢，这主要是因为制作一部动画电影至少需要4年以上的时间，制作费达好几十亿韩元，由于投入时间长与耗资多，而收益不多，因此不容易吸引投资。





如今可以说网络漫话带动了动漫产业的发展。2000年初亮相的网漫随着互联网与智能手机的普及得以迅猛发展。据统计，去年韩国的网漫市场规模为1万亿韩元，作品数量从2013年的340多部剧增为2019年的11376部。





网漫能够飞腾发展归功于网漫平台的增多，且有较大的发展前景。韩国网漫作家的实力堪称世界一流，在门户网站连载网漫的作家年均收入为3亿1000万韩元，比如《心声》作家赵石的年收入为10亿韩元以上。目前韩国的网漫作家有7600人，共有61个平台。网漫作家已成为青少年向往的热门职业。随着网漫人气飙升，还出现了《浪漫满屋》、《心声》、《与神同行》、《梨泰院CLASS》等改编自人气网漫的人气影视作品。随着韩国网漫不断发展，如今日本、法国、比利时等国也纷纷向韩国业界取经。另外，韩国网漫自2014年起大力扩展海外市场。以Naver网漫为例，去年第四季度的全球月均读者人数为6000万人，与前年同期相比增长了60%。