你身边的“诊断专家”——韩国“NuriBio”公司

ⓒ NuriBio

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“NuriBio”公司，这是一家开发用于早期疾病检测的基因分析试剂盒的公司。让我们与公司首席执行官南英宪（音译：남영현）先生一道聊一聊他们公司。

南英宪先生在大学主修化学。他曾在国防部武器系统项目组担任军官，开发用于检测生物武器细菌的设备。后来，他在一家美国生物公司研究基因技术大约10年的时间。2014年，他成立了自己的公司，希望能够帮助所有人获得医疗服务。为此，他开发了一种名为“ PROMER”的基因分析平台技术。





与需要从人体收集组织样本的活检相比，液体活检更快、更简单、更准确，因为它可以检查体液样本以检测癌细胞的DNA，但是液体活检有一些缺点，少量样品很难检测，并且这种方法容易出现分析错误。“PROMER”技术有效解决了这些问题，韩国“NuriBio”公司于2017年申请了专利。有了这项技术，就可以开发和生产能够以更快、更准确的方式识别遗传疾病的分析试剂盒。韩国“NuriBio”公司以一种可应用于多种疾病检测的方式开发了“PROMER”技术，并开发了一种基于“PROMER”技术的诊断试剂，称为“Control X”。这种试剂易于使用，可确保精确诊断。





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“PROMER”技术专门用于分析microRNA和基因突变。它的高精度检测性能即使在血液样本很少的情况下，也能及早发现包括癌症在内的各种疾病。基于这种技术，韩国“NuriBio”公司正在研究诊断难以在早期发现的癌症的方法，例如胰腺癌、结肠癌和肺癌。目前，该公司的技术可以识别这3种癌症的数十种基因突变。因为拥有强大的技术实力，韩国“NuriBio”公司于2019年下半年获得了韩国生物技术类最佳专利产品大奖。许多机构对韩国“NuriBio”公司的产品充满期待。





韩国“NuriBio”公司使用其创新技术帮助人们以合理的价格准确地发现更多疾病。该技术可应用于几乎所有需要遗传分析的领域，包括医学、农业、食品和美容。现在，韩国“NuriBio”公司将更加大力推动其“PROMER”技术的通用性，使其成为可以用作基因分析的标准。





通过开发能够快速准确地检测遗传疾病的技术，韩国“NuriBio”公司证明了预防顽固性、致命性疾病的可能性。我们期待着韩国“NuriBio”公司的未来发展让全人类都能够从全民医疗服务中受益。