第二季度韩国经济形势

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新冠疫情给经济带来长期影响，第二季度韩国国内生产总值较上一季度萎缩了3.3％，创下了1998年第一季度以来22年来的最大降幅。今年第一季度韩国GDP下降了1.3％，韩国经济连续两个季度出现负增长。一些专家认为之前的担忧已经成为现实，而另一些专家则认为，在新冠疫情危机中，韩国经济表现相对良好。





当地时间7月30日，美国商务部宣布，美国第二季度GDP按年率计算下滑32.9％，创73年来最大跌幅。德国第二季度GDP也创50年来最大降幅。除了中国经济从第二季度开始恢复正增长以外，其他主要经济体的情况表现不佳。全球经济遭遇的挫折是造成韩国经济下滑的最大因素，这直接打击了韩国的出口。韩国第二季度的出口量下降了16.6％，是56年来的最大降幅。韩国经济严重依赖出口，而出口集中在汽车、智能手机、船舶和半导体等制造业。制造业的海外销售暴跌导致韩国第二季度经济增长急剧下滑。然而，追加预算和政府紧急灾难支援金对消费形成了一定的支撑，避免了经济增长率进一步下降。今天，我们邀请到了韩国LG经济研究所研究员裴敏根（音译：배민근）先生，与他共同聊一聊如何评价第二季度韩国的经济增长率萎缩。





就目前而言，韩国经济的表现可以说相对良好。在韩国暴发新冠疫情的早期阶段，疫情在大邱地区迅速蔓延。还好，局势很快稳定下来。人们敏锐地意识到疫情的严重性，并严格遵循政府的防疫指示，包括保持社交距离。韩国对新冠疫情的快速有效反应以及确诊病例的大幅减少促成个人消费的迅速反弹。政府支出在支持经济方面也发挥了重要作用。





即便如此，人们仍然担心韩国经济已经陷入衰退，因为已经连续两个季度出现负增长。政府预测韩国经济在第二季度触底后将在第三季度反弹，并解释说，因病毒导致的全球封锁将不太可能加剧，中国第二季度经济的快速反弹也将对韩国经济产生积极影响。





预计韩国经济将在第二季度触底，并从第三季度开始转好。但是，人们对经济是否会真正反弹以及反弹的速度有不同的看法。韩国经济高度依赖出口，而美国和欧洲的市场复苏速度却比预期要慢很多。人们还担心出现疫情第二次大流行，因此政府支出可能不足以推动韩国经济反弹。第三季度韩国经济状况会转好，但尚不确定是否能实现真正意义上的恢复。





危机通常会带来新的机会。韩国总统文在寅表示，现在是实现经济反弹的适当时机，并指出国内消费和出口等各种经济指标都显示出复苏的迹象。他承诺解决韩国本土出口商所面临的困难，并提供各种支持，以推动出口的恢复。文在寅总统还强调，政府将通过“韩国新政”项目创造更多的就业机会并增加投资。但目前尚不清楚政府的措施将产生怎样的效果。





上半年，政府为了改善金融市场的流动性，并确保中小企业和私营企业的收入，花费了大量资金。这些措施可能会在短期内奏效，但效果能否持续还不得而知。所以政府推出的下半年经济政策较为注重投资的重要性，届时预计将有更加积极的财政支持计划。政府支出必将对推动经济产生积极影响，但是政府鼓励投资的政策，包括“韩国新政”项目，需要私营企业的参与才能产生理想的效果，而企业和其他投资者是否愿意进行投资还不清楚。





韩国将不得不调整其增长预期。5月份，韩国央行韩国银行预计今年韩国经济增长预期为-0.2％。为此，韩国经济在接下来的两个季度均应实现3％的增长。尽管今年的经济增长将在很大程度上取决于新冠疫情的未来走势，但韩国中央银行和政府强调要关注最近经济走势中的两个因素。首先，疫情虽仍在蔓延，但各国已经开始设法取消封锁措施。第二，中国经济的迅速恢复。中国是世界第二大经济体，也是韩国最大的出口市场。考虑到这两个因素，尽管第二季度韩国经济有所萎缩，但以后仍有改善余地。





与其他国家相比，韩国的财政状况相对较好，而且韩国有足够的能力追加进行财政支出，但是也有必要确保财政稳健。上半年，政府忙于处理新冠疫情期间最紧迫的问题。新冠疫情不太可能在短期内消退，因此政府现在应该制定长期的财政计划。目前，企业和家庭的状况还不够好，消费低迷，但储蓄率有所上升。





新冠疫情引发经济衰退，我们不应该对经济状况过于乐观或过于悲观。相反，我们应该考虑未来可预见的各种因素，为经济复苏制定有效的应对措施。韩国经济在第二季度触底后能否实现快速的“V型”复苏还有待进一步观察。