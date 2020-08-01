



职业：演员

生日：1993年7月27日

出生地：釜山

学历：延世大学服装环境学

出道：歌曲《人行横道》MV（2016）





朴珪瑛出生于釜山，曾就读于釜山外语高中，后考入延世大学，优秀的学习成绩成为她的闪光点之一。





进入大学后，朴珪瑛凭借清纯甜美的外形成为韩国大学期刊《大学明日》的封面明星，这不仅让全国的大学生都认识了她，也让JYP娱乐慕名而来，希望将她招致麾下。面对大名鼎鼎的JYP娱乐的邀请，朴珪瑛起初不知所措，因为自己的专业是与表演毫无关系的服装环境学，后来和父母商量后，父母十分开明地表示：“选择你心中想要的生活”，于是朴珪瑛选择进入JYP，迈出了成为演员的第一步。





毫无表演功底的朴珪瑛进入演艺公司后将勤补拙，十分努力学习表演。2016年，朴珪瑛以出演歌手赵权的MV作为出道作品，正式展开表演活动。





代表作：





·电视剧：

《Sweet Home》（2020）

《虽然是精神病但没关系》（2020）

《绿豆花》（2019）

《罗曼史是别册附录》（2019）

《第三种魅力》（2018）

《只是想爱的关系》（2017）

《姜德顺爱情变迁史》（2017）

《魔术学校》（2017）

《所罗门的伪证》（2016）





·电影：

《摔跤》（2018）

《怪物们》（2018）

《沉默》（2017）