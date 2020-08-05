导演：申政元

编剧：申政元/张航俊

主演：李贞贤/金圣武/徐英姬/杨东根/李美度

类型：喜剧/惊悚

上映时间：2020.09（韩国）

其他片名：不死之人的夜晚/ Night of the Undead





剧情概要：

素熙（李贞贤饰）和万吉（金圣武饰）是一对新婚夫妇。还沉浸在新婚甜蜜之中的素熙愈发觉得万吉行为异常，除了一天21小时不睡觉外，她还发现丈夫竟然要杀死自己。素熙联手高中同学世拉（徐英姬饰）、意外合伙的杨善（李美度饰）、神秘研究所所长张博士（杨东根饰）展开反击。但随着反击的展开，他们发现万吉竟是企图占领地球的外星人，事情还惊动了政府官员，一场前所未有的“不死之战”一发不可收拾。





幕后花絮：

《活死人之夜》中的主要演员均为已婚人士，而这也正是导演申政元的特意安排。近来，已婚明星在歌坛、综艺界都成为瞩目焦点，导演启用一批已婚演员，除了紧随“已婚潮流”外，也希望为观众展现扎实稳定的演技，以此为观众打造清凉一夏。该片也是以独特个性而闻名的申政元导演时隔8年再次执导的新片，影片中融合了搞笑、惊悚、科幻、动作等多种元素，因此备受影迷期待。