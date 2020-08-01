《漫话国乐》 大吹打 / 行进曲 / 孬夫赶走兴夫





今年5月，偶像男团防弹少年团成员SUGA以国乐《大吹打》为素材发布的同名歌曲MV一经公开便马上引起全球阿米的热烈反响。该MV以宫殿与集市为背景，SUGA分饰两角，以强劲、滔滔不绝的说唱展现出独特的魅力。得力于这首新曲的人气，国乐《大吹打》也受到了世人的关注。

大吹打本来指朝鲜王朝时代国王出行或军队行进时演奏的音乐。从字面上也可以知道，这是又吹、又打的音乐，因为行进时一边游行一边演奏，不容易演奏伽倻琴等体积大的乐器，因此以携带方便的气鸣乐器与打击乐器为主，后来《大吹打》成为了最具代表性的行进曲。





在古代，国王出行是非常罕见的事情，而且国王出行时华丽壮观的游行队伍也很吸引百姓。





国王的游行队伍行进时，喇叭手与鼓手站在最前方引领队伍，后方由负责笛子、大笒、奚琴等其他乐器的乐手演奏音乐来助兴。乐师们演奏《大吹打》之前还有一个重要的环节，负责指挥的人将相当于指挥棒的藤鞭高举头上，并高喊号令：“鸣金一下大吹打”，意思是一敲锣便开始演奏音乐。

{音乐1：《大吹打》/国立国乐院正乐团}





防弹少年团SUGA的新曲《大吹打》的开头也有“鸣金一下大吹打”的录音，据说这7个字由笛子大师郑在配音。





《大吹打》是突显气鸣乐器与打击乐器的音乐，其中气鸣乐器以喇叭与螺角为主，这两种乐器有一个共同点，只发出一个音阶，不能演奏曲调，所以由太平箫负责主旋律，以其灵活、变幻丰富的旋律表现出雄伟壮观的音乐。





太平箫有好几个别称，又名胡笛、唢呐，在民间又称为哪啦里。韩国的气鸣乐器大多是竹制的，太平箫则不同，它是一种圆锥形的木质乐器，管身通常用坚硬的枣木制作，上端的吹口夹着用芦苇制作的簧片，还有套在乐器下端的铜喇叭口，叫作“铜八郎”，起到扩音器的作用，使得声音传得很远，且带有金属音，音色给人高亢而嘹亮的感觉，因此适合户外表演。除了军队游行或佛教仪式，流浪剧团在村庄里演出时，也一定有人吹着太平箫在村庄里巡演，以此吸引人们的目光。





《行进曲》是最具代表性的太平箫乐曲，使用12拍古格里长短，其曲调像京畿民谣《倡夫打令》一样欢快而明亮。这首乐曲有一个特点，演奏时即兴变奏，因此曲调每次都不尽相同。上世纪90年代风靡一时的人气组合徐太志与孩子们曾在正规2辑的主打曲《何如歌》中采用了《行进曲》的曲调。

{音乐2：《行进曲》/太平箫-李生刚}





到了近代，西方音乐传入韩半岛，国乐与流行音乐彼此影响。比如，采用流行音乐形式的新民谣广为流行，得力于国乐家的推广，有的新民谣也归类为国乐。随后也有一段时间，国乐与流行音乐各走各路，互不相干。令人感到鼓舞的是，时至如今，两者经常跨界进行交流，给乐坛注入了新的活力。





今天给大家带来的最后一曲是盘索里《兴夫歌》的一段。在1995年举行的MBC江边歌谣祭上，二人组合六角水凭借一首独特的歌曲《兴夫没辙》夺冠。这首歌曲是根据盘索里《兴夫歌》改编的，欢快而动听。得力于这首歌人气火爆，流行歌坛还出现了“盘索里饶舌”一词，很多歌手以盘索里形式说唱，深受歌迷的欢迎。希望今后国乐与流行音乐等其他音乐的碰撞越来越多，出现更多具有创意的新音乐。

{音乐3：盘索里《兴夫歌》中的“孬夫赶走兴夫”/ 吴贞淑}