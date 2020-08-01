韩国新任统一部长官李仁荣对南北韩关系所持立场

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韩国统一部长官李仁荣正式履职已逾10日。此间，李仁荣为改善南北韩关系采取了积极措施。





7月27日，文在寅总统批准任命李仁荣为统一部长官后，李仁荣立即前往中央政府首尔办公楼，在未举行就职仪式的情况下正式履职。今年4月，李仁荣作为执政党共同民主党国会代表，引领该党在第21届国会议员选举中获得大胜，并担任党内南北关系发展及统一委员会委员长，被视为统一部长官有力人选。新任统一部长官李仁荣从2019年5月到2020年5月担任共同民主党国会代表，并在第20届国会期间担任外交统一委员会和南北经济合作特别委员会委员长，因此他非常关心南北韩问题和韩半岛统一问题。李仁荣四次当选国会议员，1987年担任高丽大学总学生会会长时当选第一届全国大学生代表协议会议长，领导学生运动和韩国民主化运动，目前作为统一部长官，致力于改善南北韩关系，这提高了对重启南北韩对话的期待。





李仁荣将恢复南北韩对话作为首要课题，并强调首先要在人道主义层面重启南北韩交流合作。有关于此，韩国统一部7月31日表示，前日批准民间团体“南北经济合作研究所”将手部消毒液、防护服、诊断试剂等价值8.2亿多韩元的新冠疫情防疫物资运往北韩。这是李仁荣就任统一部长官后首次批准将新冠疫情防疫物资运往北韩。当天，李仁荣还访问位于东海线铁路最北端的火车站——江原道高城郡猪津站，并提及韩国公民赴北韩金刚山个人游等，表现出将积极推进南北韩交流合作的强烈意志，8月1日李仁荣还参加在江原道襄阳举行的“2020统一健行”活动。特别值得一提的是，在8月3日举行的国会外交统一委员会全体会议上，李仁荣积极应对在野党议员对《对北传单禁止法》的质询而引发关注。当天，在野党议员主张禁止民间团体散发对北传单的《对北传单禁止法》无非是“金与正下令法”，并强调这是限制言论自由的违法行为。对此，李仁荣反驳说，这是为维护与北韩接壤地区居民的安全，应从法律和制度层面进行考量。





北韩要求韩国尽快恢复开城工业园区正常运作和重启金刚山旅游项目，因此韩国新任统一部长官李仁荣今后将如何推进南北韩经济合作项目，格外引人关注。关于禁止韩国民间团体向北韩散发传单一事，李仁荣表示，在野党和民间团体认为这是限制言论自由的违法行为，但是我们要知道这将威胁与北韩接壤地区居民的生命和财产并加剧韩半岛紧张局势等，无助于改善南北韩关系。问题是，国际社会表示禁止向北韩散发传单不仅侵害言论自由，还有可能遏制脱北者团体等韩国民间团体展开相关活动。因此，今后在制定和执行《对北传单禁止法》的过程中必须慎重行事。





韩国统一部长官李仁荣表示，今后要将“美北的时间”转变为“南北的时间”，并为主导韩半岛局势创造大胆的变化，表现出积极推进南北韩交流合作的强烈意志，但不知北韩会作出何种反应。7月14日，北韩对韩宣传媒体“我们民族之间”就韩国总统文在寅更换外交安全阵容一事报道称，对李仁荣和任钟晳抱有很大期待。因二人均曾批判韩美工作组相关问题，今后的举措引人注目。李仁荣表示，今后将以和过去不同的方式恢复南北韩关系和南北韩对话，并提出创造性的方案。在恢复南北韩经济合作的初期阶段，将与北韩进行小规模易货交易，用韩国的大米和医药品交换北韩的大同江酒和白头山、金刚山的水。此外，作为北韩炸毁开城南北共同联络事务所的补偿方案，李仁荣表示将向北韩提议韩方在平壤开设代表部时提供建造代表部的土地。由于北韩表示对韩国新任统一部长官李仁荣抱有期待，今后或许有可能与韩国进行对话。





但是有分析认为，李仁荣提出的恢复南北韩关系方案与现实不符，北韩将不会作出积极回应。北韩国务委员会委员长金正恩在7.27战胜节举行的全国老兵大会上强调“自卫性核遏制力”，并表示将永远确保北韩的安全与未来。7月30日，李仁荣在参谒国立首尔显忠院后回答记者相关提问时表示，北韩越提核武、导弹，我们越要发出强烈的和平信息。但是韩国统一部长官不敦促北韩弃核，只发出对话与合作的信息，有可能使北韩对韩国政府的韩半岛无核化立场产生错误的认识。韩国统一部长官李仁荣这样回答记者的提问可说是表明了对构建韩半岛和平机制的基本立场，但是韩国政府今后有必要提出应如何落实无核化的确切方案。在北韩持续进行核导开发、联合国等国际社会加大对北韩制裁力度的情况下，南北韩关系将难以取得突破，因此当务之急是设法解决北韩核问题，不可只强调交流与合作。也就是说，韩国政府必须提出能够遏制北韩核导挑衅和解决北韩核问题的确切方案。





今年下半年或将迎来左右韩半岛命运的重大转折点，因为韩国总统文在寅在8月15日光复节75周年纪念大会上有可能提议北韩重启南北韩离散家属团聚活动，而11月美国大选结果将对南北韩关系和美北无核化协商造成直接影响。因此，韩国政府是否再次扮演协调者角色，引起国际社会密切关注。目前，由于美国进入大选局面，将难以举行美北对话，且美北双方对无核化的立场丝毫没有发生变化。美国要求北韩除宁边核设施外，还要废弃降仙等其他地区的核设施以及核武器与洲际弹道导弹，因此，不论特朗普获得连任，还是民主党候选人拜登当选总统，如果北韩不采取上述措施，美北关系将难以取得进展，南北韩关系也将如此。因此，韩国政府必须积极说服北韩走上无核化道路，并为改善南北韩关系作出最大努力。





目前，统一部长官李仁荣等韩国新组成的外交安全团队肩负着改善南北韩关系、实现韩半岛和平的重大使命，因此我们期待该团队尽快制定相关战略，为南北韩和谐相处、韩半岛和平繁荣铺平前进的道路。