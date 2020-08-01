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炎热的夏天使人感到倦怠无力，特别是艳阳高照的酷热天气令人消耗更多热量，因此人们借助滋补食品缓解疲劳、安度炎夏。韩国有种饮食风俗，那就是在三伏天——初伏、中伏、末伏吃参鸡汤等高蛋白食品，以补充血气虚弱的身体。那么，北韩的情况如何呢？





今年7月16日迎来初伏第一天。当天，北韩对内广播电台——朝鲜中央广播电台报道称，用狗肉做的“补身汤”是民族食品、国宝级食品，强调补身汤是北韩最具代表性的滋补食品。据悉，平壤市内的餐馆通过预约方式出售补身汤，还提供送餐上门服务。北韩有这样一句俗话，农历五六月酷热难当时，只要“甜肉汤”滴在鞋背上就能滋补身体，这句俗话里所说的“甜肉”就是“狗肉”。由此可知，北韩居民将狗肉视为首屈一指的滋补食品。北韩对外宣传媒体《今日北韩》援引《东医宝鉴》、《东国岁时记》等古代文献报道称，“甜肉”是具有特色的民族食品，也是国宝级食品。该媒体表示，每到三伏天，祖先们将小米饭或白米饭泡在“甜肉汤”里流汗吃视为最佳滋补法。此外，每年三伏天都能看到人们在共和国食堂里吹着热气喝“甜肉汤”的情景。事实上，每到农历五六月三伏天，大多数北韩家庭都会吃“甜肉汤”。北韩表示“嚼狗肉有甜味”而将其称为“甜肉”，且北韩媒体每年都从进入酷暑天气的6月末开始大肆报道有关“甜肉”的消息。





一直以来，关于吃狗肉的问题在国内外引起广泛争议，韩国在每年三伏天到来之际，无不就此问题展开激烈争论。有关于此，2018年韩国国会审议通过禁止吃狗肉的《动物保护法》部分条文修正草案，但是北韩对吃狗肉的认识丝毫没有发生变化。如果北韩居民听说在全球范围内掀起禁止吃狗肉的活动，都会作出难以理解的反应。因为他们认为狗不是伴侣动物，而是跟猪一样在家里饲养的家畜，到时候作为食物放到餐桌上。北韩居民像似将此视为狗的命运，国家也直接运营狗肉店。





在北韩，“甜肉”之所以获得民众钟爱可以说与金日成、金正日两位已故最高领导人特爱吃狗肉有直接的关系。特别值得一提的是，平壤一家著名的甜肉店里还展示着已故国家主席金日成和国防委员会委员长金正日为激励该店而发来的亲笔信函。据悉，金日成主席和金正日委员长特爱吃狗肉，且1985年金日成指示民众将狗肉称为甜肉。此外，平壤的狗肉烹饪师都要定期接受相关教育培训。一直以来，北韩的统治者都对“甜肉汤”持肯定态度，已故北韩国防委员会委员长金正日曾表示，甜肉料理是北韩人民钟爱的传统民族料理，有时还直接造访甜肉店进行指导，并制定相关政策予以鼓励和支持。





除甜肉汤外，北韩居民还通过醋鸡汤、红豆粥等夏季滋补食品缓解疲劳。在韩国，红豆粥通常是在冬天特别是在冬至这一天吃的食品。但是北韩强调红豆属于凉性，有助于消暑，并将红豆粥介绍为三伏天滋补食品。醋鸡汤是在冰凉的鸡汤里加入醋和芥末、牛肉等吃的滋补食品。由于醋鸡汤能激起夏季丧失的食欲，在韩国也被纳入夏季滋补食品之列。滋补食品大都以肉类为主，但是北韩还将红豆粥纳入滋补食品之列。北韩强调用红豆做的食品能消暑解热，预防疾病，且红豆制品必须煮热后流着汗吃才有效果。也就是说，三伏天流着汗吃热食能取得以热治热、清除体内热气的效果，而且还能养护身体。很多人相信红豆粥能驱赶恶魔和病魔，且防止人们中暑，因此北韩居民在三伏天也吃红豆粥。醋鸡汤本是咸镜道和平安道地区的滋补食品，以营养价值高、脂肪含量低的鸡肉和蛋白质含量丰富的牛肉以及被誉为“海里的人参”的海参和有助于消暑解渴、增补元气的绿豆等为主要材料。





但是这种滋补食品的价格并不便宜，因此北韩居民通常都吃价格相对低廉的“炖兔子”。炖兔子是在兔子的肚子里放些滋补材料炖出来的食品。上世纪70年代北韩开展“中小学生养兔子运动”后，炖兔子逐渐成为大众化的北韩滋补食品。当时，北韩主张养兔子有助于社会主义国家繁荣，并在此名义下强迫北韩儿童饲养兔子，用以赚取外汇。从此，北韩居民都在家里饲养兔子，每年向政府上缴一定数量的兔皮毛。由于养兔子不必花什么钱，而且在家里也容易养，因此剥下皮毛的兔子肉也就自然而然地成为北韩居民最常吃的肉类食品。兔子肉有嚼劲，但不老，味道和松茸差不多。炖兔子的做法是：首先刨开兔子的肚子清洗干净，然后将黄芪等各种药草和糯米等谷物塞进肚子里炖煮两三个小时即可。炖兔子略带甜味，绝无腥味，吃起来有嚼劲。由于长期粮食短缺，北韩当局作为供给肉类的方案鼓励民众饲养繁殖能力较强的兔子。兔子怀孕大约只要一个月就可以生下小兔子，一次生产3至10只。特别值得一提的是，兔子是草食性动物，可以不喂其他东西，这对粮食短缺的北韩来说是最适合饲养的动物。正因为如此，北韩从上世纪70年代开始就强调“以草换肉”，鼓励民众饲养兔子。总之，由于大多数北韩居民都在家里饲养兔子，每到三伏天都吃炖兔子滋补身体。





滋补食品顾名思义是补充人体所缺乏的营养物质、提高人体抗病能力、消除虚弱症状的食品，但是其成本有高有低，因此我们希望北韩居民都能斟酌家庭经济状况择选滋补食品，安然地度过炎热的夏天。