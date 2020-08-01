导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李少鹏 (首尔中国文化中心副主任）





疫情延续已久，各种文化活动都按下了停止键。在韩国疫情基本稳定的情况下，首尔中国文化中心宣布将重启部分线下活动。本期节目有请首尔中国文化中心副主任李少鹏，介绍一下后疫情时代文化中心的活动计划和目标。









南：您好！首先请你给大家介绍一下好吗？

李：听众朋友好，我是首尔中国文化中心副主任李少鹏。今年是我此次在韩外派工作的第六个年头了，很高兴再次来到KBS韩国国际广播电台的《韩国万象》节目做客，也希望和韩国各界朋友开展更广泛交流，共同推动中韩文化和旅游交流更好发展。

南：中国著名作家周谷城曾经说过“文化交流，只能是相互渗透，决不会由一方取对方而代之。”作为文化交流机构，你们是如何理解这句话的呢？

李：中国《古今贤文》中说，一枝独秀不是春,百花齐放春满园。文化交流也是一样。从历史上看，人类文明丰富而灿烂，但是有些如同昙花一现，很快消亡，有些文明则历经数千年绵延不衰，其差别就是文明究竟是封闭的还是开放的。五千年华夏文明一直是一个开放的文明，吸收借鉴了东西方众多国家、众多民族的不同文化和优秀文明。中国的丝绸之路就是一个例证，丝绸之路既是贸易之路，也是文化交流之路，推动了东西方文明的融合和发展。我们在世界多国建立中国文化中心，在向当地介绍中国文化的同时，也对外国优秀文化学习借鉴、兼容并蓄，为人类文明的融合进步作出贡献。









南：2020年已经过去一大半了，文化中心的很多计划是不是都因为疫情而泡汤了呢？剩下的这段时间里有哪些计划和目标呢？

李：受新冠疫情的影响，2020年我们原计划的很多线下文化交流和教学工作计划被迫推迟或取消。特别是很多国内访韩艺术团组无法成行，这是很遗憾的事情。但是我们及时把工作转为线上开展，从3月初开始实行网络教学，还在中心的官网陆续开设了5个中外合作抗击疫情的网上展厅、9个介绍中国各地文化和特色民俗项目的“云游中国”网上展厅，利用中心在FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM,以及TIKTOK和奋韩网上的公众号，不断推介中国文化和旅游信息，让中韩民众足不出户就能欣赏到中国各地的文旅资源。

我们的网络教学和在线展览、视频播放、非遗培训等活动都得到了韩国学员和广大文化爱好者的喜爱，在线学习人数近300人，网上展厅的每天点击量也超过一百人次。我们精选了韩国人气较高的中国文旅内容进行推介，还配上了中文字幕，让更多民众可以在家里随时随地参与，十分方便。有的学员和孩子、老人一起上网参与，学习中国文化的热情更高了。2020年的下半年我们将结合线上与线下的方式，开展丰富多彩的文化活动。8月和11月，我们将在艺术殿堂和韩国艺术人中心分别举行“庆祝中韩建交28周年—灵感中国美术展”，9月27日前后，我们将和首尔市厅合作，在网络举办“2020首尔中国日”活动，介绍中国的发展面貌增进了解。10月初我们还将在南山艺术剧场举行三场“中国戏剧朗读演出”，由韩国导演和演员演出中国当代精品话剧（两只狗的生活意见、家客、说客）。此外我们还将在线参加8月份的济州海比奇艺术节、10月份的首尔演艺交易会，展示与推介中国优秀文化演出项目，增进文化产业交流与合作。









南：任何事情都有得有失，通过这段期间的疫情，你感觉得到了什么、失去了什么？

李：首先疫情给世界人民的生活都带来了严重影响，但疫情让我们深刻认识到了团结与合作的重要性，认识到了建设人类命运共同体的重要意义。疫情中两国政府和社会各界在危难之中守望相助、共克时艰，加深了彼此间的感情，为后疫情时代中韩更好地合作奠定了基础。第三，疫情对人类提出了警示，我们必须要不断加强学习新技能，提高抵抗风险的能力，作为文化中心，必须要具备线上和线下多方式多角度的工作能力。（图片来自嘉宾）