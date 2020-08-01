韩“免下车”检测站通过国际标准制定第一阶段

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韩国产业通商资源部4日表示，韩国的“免下车”检测站即“汽车移动型检测站标准运营程序”通过了国际标准化组织的新工作项目提案（NP）阶段。





“免下车”检测站是指检测对象通过车窗接受问诊、发热检测和标本采集的体系，该体系在新冠病毒疫情防疫工作中发挥了巨大作用。新工作项目提案是制定国际标准的第一个阶段，接下来还需要通过工作组草案（WD）、委员会草案（CD）、国际标准草案（DIS）、最终国际标准草案（FDIS）阶段，才能成为国际标准（IS）。





韩国于今年4月向国际标准化组织技术委员会TC304（医疗管理）提出该标准提案，经过3个多月的国际投票后于当天正式公布这一结果。提案若要成为新工作项目提案，需获得国际标准化组织旗下技术委员会三分之二成员国的同意以及参与国际标准制定过程的5国以上专家的推荐。





“免下车”检测无需负压帐篷等设备，缩短了消毒、换气的时间，可进行安全、有效的大规模标本采集，可以说是一项创新型防疫模式。“免下车”检测于今年2月在大邱漆谷庆北大医院得到首次运用。当时大邱的新冠病毒确诊病例骤增，防疫工作遭遇巨大困难。一般检测站需要患者步行前往，不过“免下车”检测站只需患者驾车前往，通过车窗接受问诊、发热检测和标本采集即可。访问人员需独自驾驶前往提前预约的检测站。检测站工作人员在问诊环节中通过海外旅行史、确诊患者接触史、相关症状等来决定是否需要采集标本。访问人员只需稍稍摇下车窗便可接受问诊和标本采集，所需时间大约为10分钟。该检测方式将医疗人员和患者的接触减至最少并缩短了检测时间，防止了医疗机构内的感染和传播风险，构建起迅速、安全的检测系统。美国斯坦福大学于2009年新型流感疫情期间首次试验“免下车”检测方式，韩国则首次从国家层面上运用该方式。在新冠病毒疫情快速扩散的情况下，“免下车”检测帮助韩国实现了迅速诊断和防疫，为阻止疫情扩散作出了巨大贡献，获得了全世界的关注，多个国家先后引入该系统。目前，韩国国内共有50多个“免下车”检测站。





“免下车”检测站需通过各阶段的投票才能最终成为国际标准，预计总共需要3-5年的时间。此次提案获得了包括韩国在内的7国专家的推荐。产业部方面表示，这体现出国际社会对韩国防疫模式的关注和信任。