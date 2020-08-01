韩民间推进南北物物交换项目

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韩国民间正在推进北韩酒交换韩国砂糖的物物交换项目，韩国统一部正在探讨批准相关物资的运入和运出。目前美北对话陷入僵局、南北关系紧张，若该项目获得成功，将有望为南北关系带来一线转机。





推进该项目的团体是南北经总统一农业协同组合（音译），交换物品为北韩的酒等和韩国的砂糖。组合方表示，今年6月在一家中国企业的中介下，与北韩开城高丽人参贸易公司等签署了合约。交换物品除开城高丽人参酒、山桑子酒等酒类产品外，还将包括零食、糖果、茶、健康功能食品等。





此前，韩方曾计划以现金交易，不过考虑到国际社会的对北制裁，采取了物物交换的形式。统一部方面对此表示，该项目可看作是民间层面为推进南北交流合作所作出的努力，正在探讨是否予以批准。若合约获批，由于中国企业为中介方，物物交换将经由中方进行。不过依据现行《南北交流合作法》，该情况属于“经由第三国的物品移动”，也在需获得统一部批准的范围之内，因此还需另行的运入与运出批准。





南北物物交换是统一部新任长官李仁荣改善南北关系的构想之一。李仁荣在人事听证会前提交的书面答辩书中强调了南北人道主义合作和物物交换形式的“小型贸易”的必要性。他表示，在南北间食物、疾病、临终心愿等方面，有必要不计较任何政治和安全因素，展开不间断的合作。李仁荣还表示，若北韩居民需要人道主义协助，有必要在合适的时机推进实质性合作。此外还将同时推进与药品、粮食等人道主义物资物物交换类似的互惠合作。这一形式可规避国际社会的对北制裁，通过非政治性的人道主义小型贸易延续对话，为修复南北关系打下基础。





若此次合约获批，将是2010年韩国政府因天安舰被击沉事件对北实施5.24措施后，北韩物资首次进入韩国。5.24措施将天安舰沉没事件定性为“北韩攻击大韩民国的军事挑衅”，中断了除开城工业园区和婴幼儿支援以外的所有南北贸易和交流。此次合约若得以履行，实际上意味着5.24措施的解除。





不过此类物物交换能否延伸为改善南北关系、修复美北对话的契机尚不可知。北韩签署该合约虽然是一个积极的信号，但从最近的情况来看，北韩态度多变，未来难以预测。