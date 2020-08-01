强征劳工败诉日企在韩资产扣押在即

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韩国法院针对强征劳工施害者日本制铁（原“新日铁住金”）韩国境内资产的扣押命令公告送达于4日0时起生效。由此，日本制铁将无法处理其在韩资产PNR股票。对此，日本制铁方面表示将立即提起上诉，日本政府也预告可能进行报复。





公告送达是指在无法得知被诉方住址或被诉方不接受文件、不对审判予以回应的情况下，法院在公告栏或公报刊登诉讼文件，经过一定时间后可视作内容已传达。大邱地方法院浦项分院6月1日决定对日本制铁进行在韩资产扣押命令公告送达程序。韩国去年对日本制铁进行扣押命令送达程序，但是日本外务省在收到海外送达请求文件后，在未作出任何说明的情况下多次退还相关文件。由于公告送达已生效，若日本制铁在本月11日0时前不提起上诉，股票扣押命令将生效。不过，抛售股票和变现预计也需要一段时间。





围绕强征劳工的诉讼始于2005年。当时，5名被强征劳工受害人针对新日本制铁提起索赔诉讼，要求新日本制铁为强征过程中发生的人权侵犯行为支付赔偿金。在一审、二审中原告均败诉，不过2012年韩国大法院将该案件发回重审，首尔高等法院根据大法院的判断判决原告部分胜诉，要求被告赔偿原告每人1亿韩元。2018年10月30日，大法院全员合议体对该判决予以最终确定。原告随后于2018年12月31日向大邱地方法院浦项分院提交强制执行申请书，要求扣押日本制铁和浦项制铁的合资公司PNR的股票，法院不久后发布扣押命令决定。





日本制铁方面对法院公告送达生效一事表示，将立即提起上诉。日本制铁认为，根据《韩日请求权协定》这一两国间正式协议，强征问题已得到全面、最终的解决。这与日本首相安倍晋三的立场一致，因此很难期待日方改变立场。且日方公然提出将进行报复。日本政府发言人、官房长官菅义伟4日在记者会上表示，将从保护日本企业的正当经济活动的角度出发，考虑所有的可选方案，继续进行坚决应对。据日本媒体报道，报复手段可能包括上调关税、停止汇款、加强签证审核、金融制裁、扣押韩企日本境内资产、召回驻韩大使等。





问题的核心在于是否认可个人请求权。日方认为，根据1965年《韩日请求权协定》，个人请求权已消灭。不过国际法律认可个人请求权，日本国内也有不少意见认为应认可个人请求权。





不过即使日本制铁不提起上诉，11日股票扣押命令生效，也不意味着可立即抛售股票变现。若要将日本制铁的资产变现，法院还需另行发布出售命令决定。