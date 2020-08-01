打造生活的“立体感”——韩国“MobilTech”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。与快速增长的自动驾驶汽车市场一样，3D精确地图市场也在不断发展。今天，我们将带领大家走进韩国“MobilTech”公司，这是一家致力于为自动驾驶汽车开发3D地图的创业公司。让我们与公司首席执行官金在胜（音译：김재승）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“MobilTech”公司由具有硕士学位或博士学位的研究人员创立，他们专门研究3D地图制作、3D空间信息使用和图像处理。据说在自动驾驶时代，地图不再只是地图，而是汽车大脑不可或缺的一部分，但是在韩国，只有少数公司提供自动驾驶所需的高精度空间信息。金在胜先生注意到了这一点，成立了自己的公司，提供创新的地图服务。





韩国“MobilTech”公司凭借使用LiDAR传感器的高精度3D映射技术在业界赢得了声誉。LiDAR是光成像检测和测距，人们通常将其描述为高科技设备，例如自动驾驶汽车、工业机器人和自动化设施的“眼睛”，这些将引领第四次工业革命。当自动驾驶汽车自行运行时，计算机需要始终准确地识别周围环境。通过激光，LiDAR传感器即使在恶劣的天气下也可以实现快速识别周围环境，并创建计算机可以理解的3D地图。





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韩国“MobilTech”公司的“Replica”系列产品是该公司自主研发的结晶。3D扫描仪产品使用LiDAR传感器和相机收集3D地图数据，并通过深度学习处理收集的数据。它们还提供定位信息，这是自动驾驶的重要组成部分。据韩国“MobilTech”公司表示，这些产品所估算的车辆位置误差只有10至15厘米。韩国“MobilTech”公司已获得韩国一些主要公司，如现代汽车集团和Naver公司的投资，以支持其发展尖端技术。去年，韩国“MobilTech”公司被选为韩国自动驾驶行业的公司代表，公司有关人士跟随文在寅总统在芬兰进行了为期3天的访问。





尽管3D地图主要用于自动驾驶汽车，但韩国“MobilTech”公司表示，其技术并不一定局限于特定领域。它可以应用于房地产行业、智慧城市管理计划、游戏、军事领域或虚拟现实内容领域。韩国“MobilTech”公司的目标是建立一个可用于多行业的大数据地图平台。





韩国“MobilTech”公司正在为未来更大的发展做准备，目标是成为自动驾驶环境识别领域的佼佼者。我们相信，韩国“MobilTech”公司立足于韩国国内业务，最终必将成长为一家全球性的科技创业公司。