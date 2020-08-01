韩美修改导弹协定 废除韩国运载火箭固体燃料使用限制
2020-08-01
#明星档案 l 2020-08-11
职业：模特/演员
生日：1997年7月14日
出生地：京畿道南杨州市
身高：186cm
血型：B型
学历：数字首尔文化艺术大学模特专业
出道：杂志《CeCi》模特（2014）
南润寿长相酷似Rain，英俊的外表、高挑的身材也让他拥有了大批的女性粉丝。
南润寿高中时就在艺术高中专修时尚专业。高二时，他曾同时参加了5场模特选秀，最终全部通过，因此在全校出了名。后辈们也把他封为“传说中的前辈”，以他为榜样。南润寿也于此时成为时尚杂志《CeCi》的模特，正式出道，随后成为平面媒体及音乐MV中的常客。
南润寿的首部影视剧作品为2018年参演的《4种House》，由此正式成为演员。后在Netflix剧集《人间课堂》中也有出色表现，成为备受瞩目的新人演员。
代表作：
·电视剧：
《产后调理院》（2020）
《人间课堂》（2020）
《语言的温度：我们的19岁》（2020）
《不是机器人》（2019）
《4种House》（2018）
2020-08-01
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2020-07-28