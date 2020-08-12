导演：郑世教

主演：罗文姬/李熙俊

类型：喜剧/剧情

上映时间：2020.09.02（韩国）

其他片名：Oh! My Gran





剧情概要：

性格暴烈却也深爱着家人的斗元（李熙俊饰）和患有痴呆症的母亲文姬（罗文姬饰）以及女儿宝美生活在宁静的乡下。一天，斗元惊闻女儿宝美遭遇交通事故昏迷不醒，而事故肇事者已经逃逸，唯一的目击者便是记忆恍惚的母亲文姬。警方的调查迟迟没有进展，看着病房中的女儿，斗元越发恼火。就在此时，母亲文姬突然想起了一些线索，斗元决定和母亲携手，亲自找出肇事者。





幕后花絮：

备受观众喜爱的老戏骨罗文姬再次为观众打造了一部诚意满满、笑料百出的温情喜剧。在这部以罗文姬名字命名的影片中，罗文姬也作出了极大的努力，不仅有跑跳场面，而且还爬树、亲自开拖拉机等，前所未有地呈现了精彩的“动作戏”。罗文姬亲自介绍自己饰演的“文姬”称：“很重亲情、很逗趣，也很刺激，让人心跳加快。虽然记忆力时好时坏，但有着超越常人的洞察力，是一位有着双重魅力的奶奶。”此外，罗文姬也在影片上映前破天荒参与了多个人气综艺节目的录制，为影片卖力进行了宣传。