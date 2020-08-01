《漫话国乐》 倡夫打令 / 曲调 / 拜大人神





以前说到巫俗，很多人都持有否定的看法。从以儒教为国教的朝鲜王朝时代起，人们普遍认为巫俗迷惑百姓。在西方文明传入韩半岛以及基督教得到推广后，巫俗一度被视为迷信。当时，巫俗妨碍国家近代化进程的社会意识悄然兴起，使得巫俗受到大众的歧视与冷落，由于人们忌讳巫俗，巫俗中最重要的仪式——巫术也从此渐渐失传。不过，到了现代，巫俗具有的文化价值终于受到人们的重视，有几个地区流传下来的巫术被政府指定为国家无形文化遗产并受到保护。巫俗信仰也被分类为民间信仰，将巫俗作为传统艺术根源的艺人也多了起来。





韩国国乐与巫乐密切相关，在很长时间里受到巫乐的影响，所以今天给大家带来了一些起源于首尔、京畿地区巫乐的音乐。《倡夫打令》本来是首尔、京畿地区的巫术中表演的巫乐。倡夫本来指男戏子、在巫术中演奏乐器的男乐师。《倡夫打令》就是在首尔、京畿地区巫术中迎接倡夫神的环节表演的巫乐。倡夫神是实力出众的男乐师（倡夫）死后变成的神，人们相信倡夫神一年12个月保佑巫师驱邪避厄。后来，艺人们时兴演唱这首巫乐而广为人知。不过，当时艺人歌颂的内容与巫乐不同，是感叹人生无常或歌颂爱的颤动、离别的惆怅等，因深得人们的喜爱而在民间广为流传。

{音乐1：《倡夫打令》 / 池莲花}





以前在巫术中迎接倡夫神时表演的巫乐先吟诵全罗道、庆尚道等从全国各地造访的倡夫都有谁，然后歌颂一年12个月怎样驱邪避厄。后来巫乐演变成民谣后，则歌颂饱经人生的喜怒哀乐后达到超凡脱俗的境界，其歌词值得细细品味。





接下来请大家欣赏的是京畿民谣《曲调》。这首民谣也像刚才欣赏的《倡夫打令》一样，源自首尔、京畿地区的巫乐，更具体一点说，是在巫术中迎接高贵的神时表演的音乐。有趣的是，乍听《曲调》会令人联想到《倡夫打令》，虽然其节奏与《倡夫打令》有所不同，可曲调很相似。后人认为这也许是朝鲜王朝末期，巫婆为了在宫廷举行巫术而以《倡夫打令》为基础创作的巫乐。





《曲调》以温文尔雅的时调诗为歌词。这首民谣也像《倡夫打令》一样有不同版本的歌词流传下来，比如：“满朝皆忠臣，家家户户皆孝女烈女。兄弟和睦，妻儿欢喜。朋友有信，供奉君主，共度太平盛世……”另外，也有这样的歌词：“建造无量寿觉，悬挂万寿无疆匾额。处处种植三神山不老草，请来北堂的鹤发双亲，祝愿父母身体健康，延年益寿……”表现出对父母的孝敬之心，祈求父母长寿。

{音乐2：《曲调》 / 李熙琓}





《大人游戏》本来是巫术中迎接大人神的环节表演的巫乐。大人的韩语“대감”有两个意思，一是指朝鲜王朝正二品以上的高官，另一个来自古语，指大神或高神。





在巫术中迎接的大人神有祖先历任高官的“高官群雄神”、守护房子的“城主神”、守护村庄的“都堂神”等多样的神。古人相信在巫术中，以钱财和美食愉悦大人神，为神助兴，大人神会祝福在场所有的人财源滚滚，好运来临。后来，艺人们添加话剧元素，把《大人游戏》发展成一种舞台表演形式。

{音乐3：《大人游戏》中的“拜大人神”/ 金惠兰（音）、 李春羲}