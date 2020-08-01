联合国发布专家报告称北韩可能成功实现核弹头小型化

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联合国发布专家报告称，北韩可能已经开发出可作为弹道导弹弹头的小型核武器。





当地时间8月3日，路透社表示获取了联合国安理会旗下对北韩制裁委员会专家小组的一份报告，并公布了其内容。报告称，多个国家认为北韩可能已经开发出可作为弹道导弹弹头的小型核武器，并表示北韩六次核试验助推核武器小型化取得进展。其实，美国情报部门和海外研究机构也曾分析称，北韩可能已经确保核弹头小型化技术，但是这份报告出自联合国而引起国际社会的关注。





联合国安理会根据对北韩决议设置的对北韩制裁委员会发布报告称北韩可能已经开发出可搭载于弹道导弹上的小型核弹头而引起媒体关注。特别值得一提的是，所属该委员会的部分国家还认为北韩可能开发出多弹头导弹。由于该报告是各国专家的综合性意见，其可信度高于个别国家和民间团体发布的报告。一直以来，专家们主张北韩在持续不断地推进核弹头小型化，但是此次认为北韩可能成功实现核弹头小型化，对北韩核导问题表现出莫大的忧虑。





核弹头小型化是完成核武器研发工作的核心因素之一。核弹头小型化技术通常是指核弹头重量在1吨以下，可搭载于导弹上发射的技术。该技术同再入大气层技术一道被称为开发洲际弹道导弹的核心技术。拥有载运弹头的弹道导弹和小型化的核弹头可进入拥核国之列，因此韩国总统文在寅在2017年8月举行的就职100日记者会上，针对北韩进行核导开发设定了不可越过的红线，那就是研发洲际弹道导弹并在导弹上搭载核弹头加以武器化。





过去，通常都用战略轰炸机载运核弹，但是用飞机载运核弹不但所需时间长，还有中途遭袭击的危险，因此拥核国开始研发能够载运核弹头的洲际弹道导弹。1957年，前苏联最先成功进行搭载核弹头的洲际弹道导弹再入大气层试验。再入大气层技术非比寻常，因为在飞出地球大气层后再进入大气层的过程中，弹头必须耐得住高温、高压，因此弹皮较厚、重量较重、射程较短。之后，拥核国积极开发核弹头小型化技术，特别是能引起核裂变的引爆装置，因为引爆装置小型化是核弹头小型化的关键技术。目前，国际社会将是否拥有该技术作为判断是否是拥核国的标准。





2016年实施第五次核试验后，北韩主张成功进行核弹头爆炸试验，2017年11月29日试射“火星-15”洲际弹道导弹后宣布实现国家核武力完成的历史大业和火箭强国伟业，并强调“火星-15”是能搭载超大型重量级核弹头的洲际弹道导弹。之后几年，北韩以其多次进行核试验积累的技术和经验积极开发核弹头小型化、轻型化技术，并取得相当的进展。与此相比，北韩像似尚未确保弹头再入大气层时保护弹头不被烧毁的技术，因此即使北韩拥有减轻核弹头重量的技术，也不能说完全实现核弹头小型化。





2006年10月北韩首次进行核试验到2017年9月实施氢弹试验，共进行六次核试验。随着核试验次数的增加，爆炸力也逐渐变强，而其原因在于引爆装置的性能不断得到提升，因此北韩核弹头小型化技术也取得相当程度的进展。对此，美国情报部门2017年分析称，北韩可在6个月内开发出搭载核弹头的洲际弹道导弹。2018年6月在新加坡举行美北首脑会谈时，金正恩委员长向特朗普总统承诺停止试射洲际弹道导弹，因此美国情报部门认为北韩为开发搭载核弹头的洲际弹道导弹尚需要一段时间。但是美国内其他情报机关，特别是负责导弹防御系统的国防部下属机构主张北韩即将开发出搭载核弹头的洲际弹道导弹，作出了不同的分析和评价。





如果北韩已经开发出可搭载于弹道导弹的核弹头，将给韩国、美国和日本等国家带来何种影响呢？目前，北韩拥有飞毛腿、芦洞等短、中程弹道导弹和舞水端中程弹道导弹以及射程达1万公里、可抵达美国本土的洲际弹道导弹，因此只要将核弹头搭载于这些弹道导弹上，将构成极大的威胁。对美国来说，北韩开发出可搭载于洲际弹道导弹上的核弹头将对其本土造成直接的威胁。在北韩能以搭载核弹头的洲际弹道导弹直接攻击美国本土的情况下，如果美国对北韩采取军事行动，美国也有可能遭受重击，因此美国政府不得不慎重其事。过去数十年来，美国为防止核武器及核武器技术扩散而努力，并表示致力于阻止北韩拥有核武器。因此，如果北韩开发出可搭载于洲际弹道导弹上的核弹头，美国迄今作出的努力将功亏一篑，其国际信誉也会随之下滑。





8月5日，美国空军全球打击司令部表示，在加利福尼亚范登堡空军基地发射了一枚“民兵-3”洲际弹道导弹。美国空军公开洲际弹道导弹发射场面，并表示这次试射展现出美国的核威慑能力，足以让我们的盟友安心。由于本次洲际弹道导弹试射是在联合国发布北韩可能成功实现核弹头小型化的报告后进行的，因而引人关注。但是部分专家认为美国应对试射洲际弹道导弹保持慎重。过去，美国也在核武器现代化层面发射“民兵”洲际弹道导弹并公开其发射场面，因此我们难以断定美国此次发射“民兵-3”洲际弹道导弹是不是针对北韩发出的警告信息，但是美国此举有可能加剧北韩的不满情绪，因为美国遏制北韩试射洲际弹道导弹，但是自身却按其需要随时发射洲际弹道导弹。因此，美国有必要对试射洲际弹道导弹持慎重立场。





韩国国防部也认为北韩的核弹头小型化技术达到了相当的水平。8月4日，韩国国防部副发言人文洪植在例行记者会上被问及如何看待联合国对北韩制裁委员会评估北韩可能已经实现核弹头小型化时作出上述回答，并表示韩美情报部门密切关注北韩核武器和导弹相关动向等进行紧密协作。那么，韩国政府今后要如何应对北韩的核导威胁呢？目前，韩国的对北韩遏制力已达到相当水平，但是有必要积极改善南北韩关系。我们认为美国、英国、法国、中国、俄罗斯等拥有核武器的国家不会用核武器威胁韩国，这并不是因为这些国家的核能力不足，而是韩国和这些国家的关系不至于让这些国家用核武器攻击韩国。因此，韩国必须致力于改善与北韩的关系，并为推进目前陷入胶着状态的韩半岛和平进程和重启南北韩对话乃至美北无核化协商创造良好的条件和环境。





专家认为，2019年2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂，美北无核化协商丧失动力，让北韩赚取了增强核武力的时间，目前被评为可能已经开发出能搭载于洲际弹道导弹上的小型核弹头，因此韩国政府必须密切分析北韩核导能力，积极制定北韩核导应对方案。