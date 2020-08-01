脱北者因何缘由返回北韩

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今年7月18日，三年前逃离北韩来到韩国的一名脱北者逃回北韩一事在韩国社会掀起了巨大波澜。那么，冒死逃离北韩来到韩国的脱北者为何要返回北韩呢？





韩国国会情报委员会所属共同民主党议员赵正湜表示，2012年金正恩委员长执政后到最近约有29名脱北者返回北韩。韩国统一部则表示，最近5年间通过北韩媒体报道等确认共有11名脱北者返回北韩。我们无从知晓脱北者返回北韩以后的情况，难以正确判断他们返回北韩的缘由何在，但是可以揣摩脱北者为何要返回北韩。脱北者在韩国社会定居生活的过程中会面临诸多困难。有些脱北者主张受到歧视对待，有些脱北者表示难以适应资本主义制度。但是最令脱北者感到困扰的是北韩司法机关以家属为人质迫使脱北者返回北韩。也就是说，如果返回北韩将既往不咎，且不会连累家属。事实上，有个试图逃离北韩的人在咸兴接到妹妹的通知，通知里说保安员拿着哥哥的党证，请赶快回来，这把他吓得不敢再迈出一步了。





部分脱北者因种种原因想返回北韩，但是脱北者返回北韩绝非易事。因此，脱北者金某从江华岛游泳逃回北韩事件曝光后，脱北者们对此感到惊讶不已，因为他们没想到金某能如此轻易地逃回北韩。据悉，脱北者有从北韩通过中国或第三国进入韩国的渠道，并利用同样的渠道返回北韩，但这些渠道不为他人所知。2013年通过中国抵达老挝的9名脱北青少年不是被老挝政府遣返回北韩了吗？如此这般，有些脱北者在中国或第三国被逮捕后押送至北韩。





脱北者在返回北韩的过程中被韩国逮捕将会受到严厉的处罚，即使侥幸返回北韩，也会受到北韩当局的处罚。韩国《国家保安法》第6条规定，任何人从反国家团体的控制区渗透潜入或前往反国家团体控制区以接受反国家团体或其成员的命令或与之协谋，将处以死刑、无期徒刑或5年以上有期徒刑。据悉，2015年至去年9月共有12名脱北者在再入境过程中被发现违法，并根据《国家保安法》受到处罚。韩国有关当局对再入境脱北者进行彻底调查，确认有无犯罪前科等，按调查结果予以相应处罚。服刑期满回到社会后，负责保护和照顾该脱北者的警察会更仔细地观察其动态。北韩在已故国防委员会委员长金正日执政时，将返回北韩的脱北者无条件关进监牢里，但是金正恩执政后，通常送进“劳动锻炼团”里，若有利用价值，则用于宣传其体制。尽管如此，由于脱北者曾背叛过北韩，北韩当局都会予以一定程度的处罚。





以脱北者金某逃回北韩事件为契机，韩国政府将积极改善脱北者管理系统。韩国国会情报委员会共同民主党所属赵正湜议员表示，截至今年6月末，逃离北韩定居韩国的脱北居民总数达33670人，但是其中约900人下落不明。目前，韩国警方分甲、乙、丙三个级别管理脱北者，但是人力严重短缺，且有些脱北者认为警察在监视他们而断绝联系，因此韩国警方为预防脱北者返回北韩必须作出更大努力。韩国某警察局勤务辖区，一个警察要保护和照顾的脱北者多达数十人，因此无法一一照料辖区内脱北者，这有可能使脱北者产生被忽略的感觉。此外，有些脱北者认为自己的技术和办事能力优于本地人，但是却被公司所低估，有些脱北者则无法适应韩国生活。在此情况下，他们或许会萌生返回北韩的念头，因此韩国社会必须关心他们、包容他们，让脱北者都能在韩国社会安居乐业。为此，韩国政府有必要积极改善脱北者相关制度。





总之，为防止脱北者返回北韩，韩国政府必须积极改善相关制度，并通过各种教育和职业培训，让脱北者都能适应韩国社会，开创美好前程。

韩国人民则要将脱北者视为同等的大韩民国公民，并消除偏见和歧视，真心真意地容纳他们，进而协助脱北者们在韩国社会开创出一番事业。