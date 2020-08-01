经合组织发布《2020韩国经济报告》

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经合组织在11日发布的《2020经合组织韩国经济报告》中将韩国今年的经济增速预期值从此前的-1.2%上调至-0.8%。经合组织自6月10日发布《2020经合组织经济展望》后，已针对4个成员国发布了国别报告，其中韩国是首个经济增速预期值被上调的国家。





经合组织发布的经济增速预期值以新冠疫情不出现第二轮大流行为前提。报告预测，若疫情出现第二轮大流行，韩国经济增速将跌至-2.0%。从各部门情况来看，民间消费增速预期值从原来的-4.1%上调至-3.6%，衰退速度放缓。总投资从原来的-0.7%上调至2.9%。但出口从原来的-2.6%下调至-5.7%，衰退幅度进一步扩大。





经合组织上月发布了美国、斯洛文尼亚、希腊3个成员国的报告，维持原本的预期值不变，分别为-7.3%、-7.8%和-8.0%。此次报告以第二季度经济增速实际值为基础编写，这意味着经合组织认为韩国经济趋势好于原本预期。韩国第二季度经济增速为-3.3%，除呈现V形反弹的中国（11.5%）外，在全球主要国家中表现最好。美国、德国、法国、意大利、西班牙等国第二季度增速从-9.5%到-18.5%不等，反衬出韩国表现优异。经调整后的韩国经济增速预期值不仅较经合组织中排名第二的土耳其（-4.8%）高出4个百分点，也远远高于日本（-6.0%）、德国（-6.6%）、美国（-7.3%）、英国（-11.5%）等国。经合组织37个成员国的平均预期值为-7.5%。





经合组织的预期值考虑到了韩国对新冠疫情的应对能力。经合组织指出，韩国是在未采取封锁措施的情况下成功阻止疫情扩散的国家之一。经合组织还分析称，韩国的应对恰当、迅速，就业和增长率跌幅相较其他成员国十分微弱。即报告反映出在全球疫情扩散的情况下，韩国的管理出色、政府应对迅速，将对经济的冲击降至最低。报告还对韩国政府的扩张性财政政策、金融市场稳定方案予以了积极评价。





韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基指出，经合组织报告是从均衡视角出发的客观评价，不过这并不意味着危机消失。韩国第二季度经济增速为-3.3%，较第一季度的-1.3%大幅恶化。失业人数为122.8万人，是1999年开始进行统计以来的最高值。截至7月，失业补贴发放额连续6个月创下新高。此外，有史以来的最长梅雨季还造成了严重水灾。在此情况下，新冠疫情依然存在再次扩散的可能性，美中矛盾、全球供应链崩溃等外部环境的不确定性也很高，因此韩国不能因积极评价而放松警惕，应继续尽全力展开防疫工作、推动经济复苏。