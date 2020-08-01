韩政府发布国防中期计划 总投入达300.7万亿韩元

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韩国国防部10日宣布制定了以大幅提升侦察和监视能力为主要内容的“2021年-2025年国防中期计划”，以应对北韩弹道导弹威胁和回收战时作战指挥权。





国防中期计划的资金投入规模将达到300.7万亿韩元，由此，今年的国防预算突破50万亿韩元，未来还将以年均6.1%的速度增长，到2024年达到63.6万亿韩元。该计划最引人注目的部分是对北韩远程炮和导弹的应对。远程炮是北韩攻击韩国首都圈的核心军事力量。目前，北韩在临近军事分界线的地区部署有各类火炮1000余门，其中6个射程54公里的170毫米自行火炮大队、10余个射程60公里的240毫米放射炮大队等的330余门火炮可直击首尔和首都圈。为此，韩国国防部将研发韩国版“铁穹”防空系统。“铁穹”是以色列防空系统，其原理为在多个地点设置导弹发射架，构成可拦截远程炮的穹顶形防空网络。军方计划在此次中期计划期间着手研发，到2020年代后半期投入使用。





国防部还将提升探测和拦截能力以应对导弹威胁。军方将进一步部署探测距离大幅提升的弹道导弹预警雷达和宙斯盾舰雷达，将导弹探测能力提升至目前的2倍。军方还将通过部署PAC-3型爱国者导弹、“铁鹰-Ⅱ”改良版导弹、SM-3海上弹道导弹拦截弹、远程地对空导弹（L-SAM）等，将拦截导弹的数量扩大至目前的3倍。探测能力对防御、拦截远程炮和导弹至关重要。为此，军方计划进一步强化空中信号情报收集系统，确保可对包括防空识别区在内的韩半岛全境进行24小时情报探测。





国防部还将追加部署军用侦查卫星和国产中等高度无人侦察机，并着手研发超小型侦察卫星。近期修改的《韩美导弹协定》解除了对韩国运载火箭使用固体燃料的限制，韩国计划利用固体燃料推进运载火箭发射超小型侦察卫星。





国防部还宣布将建造可搭载10余架F-35B垂直起降战斗机的3万吨级轻型航母，并在今年下半年完成概念设计，明年初着手基本设计，2030年初争取航母服役。轻型航母与军事侦察卫星、新一代潜艇被认为是提升自主国防能力的核心军事力量。





国防部还首次公开了潜射弹道导弹等武装能力大幅提升的4000吨级潜水艇建造计划。有预测认为，该潜艇有可能搭载核能引擎。





国防部表示，将研发小型侦察机器人、无人侦察车、微型无人机等结合第四次工业革命技术的尖端军事武器，构建“人机结合作战体系”，以适应兵力缩减等军事大环境的变化。