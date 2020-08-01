文在寅更换5名首席秘书

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韩国总统文在寅继10日提名政务、民政、市民社会3名新首席秘书后，12日又更换了国民沟通和社会首席秘书。由此，提交辞呈的6名高级幕僚中，除秘书室长卢英敏外，其余5名首席秘书均已更换。分析指出，这体现出文在寅试图扭转因楼市政策争议导致的民心背离和确保施政动力的意志。文在寅此前还更换了国家安保室长和安保室第一次长，青瓦台15名首席秘书级别以上的高级幕僚中，已有7人被更换。





青瓦台的幕僚体系由3名室长、8名首席秘书、2名助理、2名次长组成。最近一个月内，已有1名室长、5名首席秘书、1名次长被更换。有分析认为，虽然秘书室长得以留任，但是整体阵容改组幅度较大，可看作是青瓦台第三期幕僚。幕僚改组工作由此也告一段落，仅剩秘书级别的人事调动。





青瓦台大刀阔斧改组幕僚是由于最近民心变化剧烈，文在寅的执政支持率下滑，执政党共同民主党和最大在野党未来统合党的支持率差距逆转，这距离执政党在国会选举中取得压倒性胜利还不到4个月，引发了形势可能逆转的忧虑。若这种状态持续，执政动力将被削弱，将快速陷入“跛脚期”。民心背离的最大原因是楼市政策。文在寅政府执政后出台了23次房地产政策，但是未能遏制房价的快速上涨。对多套住房持有者征收重税、取消对租赁业主的优惠等被认为损害住房持有者利益的政策引发了不满。最近政府又加强了对租赁住宅的管制，导致房租猛涨。这一系列政策最终导致无住房者购房难度增大、单套住房持有者纳税负担加重、多套住房持有者被污名化为投机势力，所有人的不满情绪上升，甚至出现了抗议相关政策的示威。然而总统和政府对当前情况的认知却与现实脱节，对民意火上浇油。政府此前曾主张过去3年间房价上涨率为14.2%，但并未公开相关依据。文在寅也曾表示，房价已呈现稳定势头。加之此次被更换的首席秘书均为多套住房持有者，国民对此的看法也十分负面。另外，在新冠疫情重创经济的情况下，有史以来最长梅雨季还导致了严重水灾。





分析指出，尽管青瓦台对幕僚大换血，但是很难断言是否有效。被更换的幕僚因楼市政策主动辞职，负有直接责任的政策室长、经济首席秘书却仍得以留任，这导致不少意见批评此次重组是形式主义。有观察认为，若大规模换血仍无法恢复施政动力、无法为执政支持率反弹创造机会，预计青瓦台可能会进行进一步重组。