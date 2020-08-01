ⓒ Getty Images Bank

1、忌不开窗通风。三伏天不少人怕热，闭窗室内吹空调。潮湿闷热、通风差的室内易引发中暑，而且使用空调不开窗换气，空气质量会变差，反而致病。每天应开窗通风两次以上，每次15～30分钟。

2、忌只吃水果。三伏天身体出汗多、消耗大，易疲劳、没胃口，不少人选择吃点果蔬了事。吃不好，营养不够，免疫力降低，就可能导致疾病。建议：果蔬不能少，多吃点富含钾的蔬菜水果，如香蕉、香瓜、西红柿、南瓜、豆类、土豆及芹菜等。同时蛋白质一定要有：适当吃些瘦肉、鱼、豆奶、鸡蛋等。谷物也不可少：出汗会丢失B族维生素，而谷类是B族维生素的良好来源。

3、忌冷风对着吹。空调冷风，颈椎对着空调吹，使颈背部肌肉受寒，造成颈部持续痉挛、后背酸痛等。室内空调温度不要低于26℃，肩背部不要直对着空调，或者搭个披肩。

4、忌大口急喝水伤心脏。大口大量喝水，水分会快速稀释血液，使血量增加，加重心脏负担，对于冠心病患者尤为危险。每次喝水别超200毫升，以温开水为佳，不要等到“口渴”再喝水，而是少量多次补水为宜。

5、忌冷饮不离手。冰淇淋、冷饮适当吃解暑，大量吃会伤身。少喝冷饮，白开水才是解暑的最佳饮品。

6、忌直接冲冷水澡。人体经过冷水的刺激，会产生心跳加速、血压升高、肌肉收缩、精神紧张等一系列刺激反应，对心脏、血压产生不利影响。运动完后，最好先休息30分钟，待身上热量散发后，或用毛巾擦拭，再洗澡。水温不要太高，以36~39℃为好。

7、忌整天不出汗。养生要适应大自然的规律，该出汗时就出汗，因为出汗既能排走体内毒素，又能调节体温。傍晚出门走一走，不要整天泡在空调房，微微出汗对身体好。

8、忌中午不休息。三伏时节应晚睡早起，但晚睡不是熬夜，也最好在24点前睡觉。因天气炎热，睡眠会受到一定影响，建议有条件最好睡个午觉，也能有效预防心脏疾病的发生。午睡以15～30分钟为宜，午睡后可以轻微活动，喝一杯水，以稀释血液黏稠度。

9、忌情绪激动。炎炎夏日，人难免会心浮气躁，但激动情绪伤身，血压会上升，血管以及心脏部位所承受的压力比正常情况下高出3倍以上。当情绪激动时，要理智消解，通过转移注意力等方法来消除怒气，使心情得以平静。





（文中窍门来自刘*听友）