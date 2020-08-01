韩广中国语广播开播59周年





韩国国际广播电台（KBS WORLD Radio：以下简称韩广）成立于1953年，当初以“自由大韩之声”的台名首播节目，作为韩国唯一的面向世界宣传韩国的国际广播机构，与世界各地的广大听友结缘。韩广最早每天播出15分钟的英语节目，然后逐年增加广播语种与广播时间，目前设有英语、中国语等11种语言，通过短波、中波、卫星、当地调频等频道，每天合计播出62小时的节目。





中国语广播继英语、日语、韩国语、法语之后，于1961年8月10日开播，今年刚好迎来了59周年。早期，中国语广播每天播出30分钟的节目，包括新闻、评论与文化专题节目，现在每天播出一个小时的节目，通过迅速、公正、客观的新闻以及K-POP、南北韩关系、韩语教学、文化艺术、旅游、访谈等精彩的各类专题节目，向海外听众介绍韩国方方面面的消息，进而帮助世人进一步了解韩国。不仅如此，为了拉近世界各地的朋友与韩国之间的距离、与世界各国进行文化交流，进而推广韩国文化与韩国语，中文广播也作着不懈努力。





下面给大家简单介绍一下中国语广播在这59年来的大事记：1997年开启因特网广播时代。为了顺应世界潮流并进一步改善海外地区的收听效果而开始了网络广播，将广播节目上网。2000年开设网页，提供在线服务。迄今经过多次改版，为听众提供更迅速、更公正、更丰富多彩的信息。2005年，美国新闻网站Factiva开始提供中国语广播的新闻服务。2009年，iPhone与iPod Touch提供中国语广播等韩广11种语言广播服务。2010年，门户网站Naver新闻页面提供中国语广播的新闻。2010年，中国语广播提供“24小时网络广播”服务，听友可以在线收听整套节目。2011年开设了手机专用网页（m.world.kbs.co.kr）。2019年11月，为了方便更多听众收听中国语广播，新增一套中波频率（1557千赫），覆盖中国南部与香港地区。