YG新男团TREASURE出道专辑仅预售便突破20万张

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“千呼万唤始出来”的YG新人男团TREASURE出道专辑《THE FIRST STEP：CHAPTER ONE》大热，仅预售便突破20万张。

本月7日TREASURE出道单曲专辑率先发行了音源，并公开了主打歌《BOY》的MV，经历了漫长的过程后终于出道的12位成员正式迈出了成为歌手的第一步。

主打歌《BOY》是一首节奏强烈、“中毒性”强的舞曲，伴奏中融入的合成器音，也成为歌曲的亮点。相较于旋律的强烈，歌词内容却展现的是少年的纯真，讲述的是少年第一次感到心动的感觉。

TREASURE的实体专辑正式发行日期为13日。而截止到前一天12日上午11点，专辑预售量便已经突破了20万张。当天YG娱乐也表示，公司正在不断追加专辑制作，在日本的反响尤其热烈。

在新专辑音源公开后，TREASURE的超强人气已经开始显现。主打歌《BOY》不仅成为中国QQ音乐旗下5个排行榜的热门歌曲，同时也横扫日本多个音源榜冠军。此外，还在全球19个国家和地区的iTunes歌曲榜中登顶，出道即成为国际级新星。