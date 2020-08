ⓒ YG Entertainment

乐童音乐家(AKMU)这个秋天将为歌迷带来更为深情的感性音乐。这也将是乐童音乐家继去年9月发行第三张正规专辑《航海》后,时隔1年在此发行新音乐。

乐童音乐家经纪公司YG娱乐11日表示:“AKMU将从9月起至年底,以全新形式分3次发行新歌。歌曲录制已经完成,目前正在拍摄3首新歌的MV,将展现AKMU独有的音乐色彩。”

包括《How can I love the heartbreak, you`re the one I love》在内的乐童音乐家上一张专辑《航海》中的多首收录歌曲,在专辑发行后均成为了热门歌曲。当时刚刚退伍的哥哥李灿赫还随专辑发行了随笔,引发了大众关注。

YG介绍称:“AKMU去年的专辑《航海》如果展现了成员们的变化和成长,那今年即将发行的新歌将会是AKMU在音乐上的再次进化。”