《从邪恶中拯救我》外销56个国家与地区好评如潮





最近在新冠疫情非常时期取得高票房成绩的新片《从邪恶中拯救我》（又名：《魔鬼对决》）外销全球56个国家与地区，并获如潮好评，备受瞩目。





据媒体报道，《从邪恶中拯救我》的版权已售至美国、德国、日本、中国香港、中国台湾等56个国家与地区，其中台湾已于12日上映，其他国家和地区也纷纷确定了上映日期。美国发行商Well Go USA的一位相关人士表示：“《从邪恶中拯救我》自始至终充满了紧张刺激的动作戏，黄政民、李政宰等实力派演员的精湛演技也焕发光彩。从令人目不暇接的动作戏到诗情画意般的场面，虽然故事令人痛心，但却是一部刺骨、超酷的电影。”台湾发行商Cai Chang也表示：“我们在决定发行《从邪恶中拯救我》之前，就已经对两位主演颇有信心。看了电影后觉得该片不仅仅是华丽的动作片，还是震撼人心的作品。相信该片一定会给台湾观众带来感动。”





《从邪恶中拯救我》讲述了职业杀手（黄政民饰）在执行最后一次任务时卷入意外案件，并被神秘男子（李政宰饰）追杀的故事。