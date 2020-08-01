生命健康产业的“明珠”——韩国“VS Pharm Tech”公司

ⓒ VS Pharm Tech

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“VS Pharm Tech”公司，这是一家致力于增强放射治疗效果的抗癌药剂开发商。让我们与公司首席执行官朴信荣（音译：박신영）先生一道聊一聊他们公司。





在制药公司和生物公司工作过的朴信荣先生一直对生物医学产品和新药物的开发感兴趣。他特别关注药物再开发，这指的是重新评估在临床试验中证明无效或已经在市场上出售的现有药物并在其中找到新的治疗目的的方法。通常，开发一种全新的药物需要10到15年。相反，药物再开发可以显著减少开发时间，并确保高度的安全性。正是由于这些原因，世界各地的国家都在转向药物再开发领域，以快速发现有效的药物来治疗新冠。在生物健康领域，从现有药物中发现新用途已成为一种有效且不可避免的策略。





根据韩国统计厅的数据，自1983年统计机构开始统计死亡数据以来，直到2018年，癌症一直是韩国人的第一大死因。手术、化疗和放疗是被认为可以预防或阻止癌症恶化的最常见疗法。化疗和放疗旨在通过阻止细胞分裂过程杀死癌细胞，因为如果细胞无法分裂，它们就会死亡，但是这些方法很容易产生副作用，因为它们不能选择性地靶向癌细胞，也会影响健康细胞。韩国“VS Pharm Tech”公司的技术可有效减少这些副作用。





韩国“VS Pharm Tech”公司的潜力和技术已得到韩国相关机构和投资者的认可。在2019年韩国发明专利展上他们获得了韩国特许厅厅长奖，另外还被中小风险企业部的支持计划选中，以促进生物健康类别的创新增长。此外，他们还从“POSCO技术投资”等投资公司那里获得了投资资金。但是，获得认可的过程并不非常容易。





新冠疫情使我们确信制药和生物健康行业是未来的增长引擎。上个月，韩国政府宣布计划在未来10年内投资2.8万亿韩元开发关键技术，以培育生物健康产业。有了政府的支持，韩国的生物健康产业将拥有光明的未来。通过药物再开发迈出了第一步后，韩国“VS Pharm Tech”公司正朝着自己光明的未来迈进。





韩国“VS Pharm Tech”公司正努力帮助癌症患者以更方便、更轻松的方式获得治疗。我们期待着这家公司未来越走越好，发展成为韩国领先的抗癌药物开发商。





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