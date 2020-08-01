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韩国综合股价指数（KOSPI）呈现上涨趋势。8月11日，KOSPI指数自2018年6月以来首次突破2400点大关，这一指数已经创下年内新高。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁哲（이인철）先生，与他共同聊一聊韩国股市的表现。





韩国股市呈上升趋势。由于新冠疫情暴发，KOSPI指数在今年3月中旬暴跌至年内最低点1457点，近期时隔5个多月大幅上涨66％。韩国当地股市上涨主要受华尔街股市反弹影响。美国股市收高，三大主要股指全部上涨。个人投资者大量买入股票推高了指数。





尽管包括德国在内的欧洲国家股票市场仍呈下降趋势，但韩国、美国和中国的股票市场均呈上升趋势。这是从3月份股价急剧下跌以来的一个重大转变，3月份新冠疫情暴发后市场经历了大幅波动。各国政府已经扩大了财政支出，并释放了巨额资金，以缓解新冠疫情对经济的影响，充裕的流动性导致股票大幅上涨。美联储已提供了大量美元，而韩国银行首次将基准利率下调至零利率范围。





由于政府释放充足的流动性进入金融市场，因此全球主要股票市场均呈上升趋势。纳斯达克综合指数自1971年开盘以来首次突破11000点。以8月4日为准，中国股市涨幅最大，达到了两位数的涨幅。韩国排名第二，KOSPI指数和美国道琼斯工业平均指数较今年年初均上涨，而日本日经指数下跌。





值得注意的是，韩国股市的涨幅甚至超过了美国股市，大部分资金来自个人投资者。韩国的个人投资者由于在市场中的作用微不足道，通常被称为“蚂蚁”。“东学蚂蚁”一词是在今年初新冠疫情传播期间创造的。与1894年试图抵御外国势力入侵的东学农民运动一样，韩国的个人投资者买入机构和外国投资者出售的本地股票也维持了韩国股市上涨。其结果，个人投资者的股票购买量创下了新的单日纪录，他们在券商的存款达到了历史最高水平，还创造了创纪录的净购买量。





个人投资者吸收了外国投资者抛售的股票，在推动当地股市上涨方面发挥了关键作用。上半年，个人投资者净购买了价值近40万亿韩元的本地股票，而同期外国人出售了26万亿韩元的股票。所谓的“东学蚂蚁”运动主要由20多岁和30多岁的年轻投资者领导。他们将目光投向了股票投资，该投资不像房地产投资那样需要很多钱。这种趋势在下半年也在继续，因为他们仅在7月份就购买了净值3.8万亿韩元的股票。韩国KOSPI指数、科斯达克指数和KONEX的日均交易量纷纷超过20万亿韩元。小型个人投资者已经扩大了在韩国股票市场的影响力，外国人的作用正在逐步减少。





最近，KOSPI指数涨势一直由所谓的BBIG股票主导。BBIG是生物技术、电池、互联网和游戏行业的首字母缩写。随着新冠疫情的蔓延，人们对健康、无接触服务和环境领域的关注日益增加，相关股票吸引了更多人的注意力。根据韩国证券交易所的数据，在上半年市值增加的十大股票中，大部分是BBIG公司的股票。似乎新冠疫情正在加速对产业结构进行调整，这种现象并不新鲜，在上世纪90年代后期的亚洲金融危机之前，韩国电力公社保持了KOSPI市场的领先地位，但随后，三星电子成为韩国的代表公司，打入了全球市场。在2008年全球金融危机前后，全球各国政府都在增加预算资金以克服危机，结果，汽车、化学和炼油成为最有前途的产业。当时，韩国汽车制造商现代汽车发展迅速。而在长时间的新冠疫情中，BBIG在经济中的地位不断突显，威胁着半导体和汽车等现有的市场领导者。





BBIG7指7支大型股，例如三星生物、Celltrion、LG化学、三星SDI、Naver、Kakao和NC Soft公司的股票。今年，他们的股价飙升了80％以上，成为无接触文化传播的最大受益者。分析师预测，在新冠疫情大流行结束之前，这些股票将引领市场上涨。





人们对于未来KOSPI指数有着不同的预测。一些市场人士表示，由于市场流动性充裕，仍有进一步上升的空间，而其他人则预测，在短时间内如此急剧的增长将不可避免地需要短期的市场调整，主要影响因素包括可能发生的第二波疫情、美国总统大选的结果以及对韩国交易所临时卖空禁令的延长。





为了缓解资产泡沫，包括美国在内的各国央行应结束无限量的货币宽松政策，但这是不现实的。考虑到美国当前的经济状况，我们仍然不能排除泡沫破灭的可能性，因为人们担心美国会出现二次探底衰退。尽管流动性的增加支持股指上涨，但很少有分析师对经济的长期前景感到乐观。投资者需要弄清楚在新冠疫情结束之后的时代，哪些股票将在不断变化的经济环境中生存。如果股市依然能够保持上升势头，那当然很好，但如果股市开始调整，个人投资者，尤其是那些借钱进行股票投资的个人投资者可能会蒙受巨大损失。





韩国个人投资者会否遭受打击取决于KOSPI指数的未来表现。股市有风险，入市需谨慎，我们建议个人投资者能够谨慎投资，制定明智的投资策略，而政府和机构也需要准备一些安全措施，避免未来可能发生的任何不利影响。