Sim Eun-woo





职业：演员

生日：1992年6月2日

出生地：江原道

身高：159cm

血型：A型

学历：龙仁大学音乐剧话剧学

出道：电视剧《Wanted》（2016）





沈恩宇一直以来的梦想是成为一名音乐剧演员，自身也具备非常优秀的演唱实力，曾经参与录制过人气综艺节目《蒙面歌王》，当面具摘下的那一刻，更是让全场嘉宾惊叹不已。

沈恩宇中学二年级时观看了人生中的第一部音乐剧《Maria Maria》，被其中的歌舞深深吸引，于是便有了成为音乐剧演员的梦想，并在大学时也选择了音乐剧相关专业。由于专业课中也涉及到表演，她的演技也得到了专业化培训。

正式出道前，沈恩宇的表演活动主要以短篇电影及话剧为主。真正让大众记住她的是电视剧《夫妻的世界》中“闵贤瑞”一角。在剧中，沈恩宇将这个饱受男友家暴折磨，但却又深深爱着对方的矛盾角色诠释得十分精准，无助时楚楚可怜的眼神、在酒吧工作时的浓妆艳抹、参与女主角复仇计划时的判若两人等精湛的表演让无数观众记住了她。





代表作：

·电视剧：

《夫妻的世界》（2020）

《广播罗曼史》（2018）

《逆贼：偷百姓的盗贼》（2017）

《Wanted》（2016）