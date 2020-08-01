金世喜《安逸的日子》

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小说主人公京珍是一位博客营销员。她的工作就是把一些商家的广告用评价的形式上传到博客里。公司甚至会让职员创造出根本不存在的人物，利用假想人物发声来为商家做广告。这些暗藏着的阴暗的秘密给现代生活发出了警告信息。





我就像所有刚刚开始使用博客的人们一样上传了一篇简短而有诚意的自我介绍，开通了“查泰莱夫人”的博客。我们很快也开始了写评价的工作，其中占比最多的就是餐饮店。店家把店铺、菜单和美食照片发来以后，我们就会将这些资料进行重新组合，写出好像亲自去品尝过一样的评价。广告主希望加入的句子也会在其中自然而然地提及。偶尔我会想，这么做可以吗？但很快就变得麻木了。





나는 블로그를 시작하는 일반인들이 올릴법한

짤막하지만 정성을 담은 자기 소개글을 작성하며

채털리 부인을 블로그계에 데뷔시켰다.

우리는 곧이어 리뷰 업무에도 투입되었다.

음식점의 비중이 높았다.

가게에서 매장 사진과 메뉴판, 맛깔스럽게 찍은 음식 사진을 보내 주면

그걸 조합하고 매치해서 직접 가 본 것처럼 후기를 작성했다.

광고주가 삽입해 달라고 요청한 특정 문구를 자연스럽게 강조하는 요령도 생겼다.

이래도 되는 건가, 그러나 곧 그 감각도 사라졌다.









不知为什么“查泰莱夫人”博客被归类到劣质博客中。从那以后，京珍虽然不再以“查泰莱夫人”的名义运营博客，但并没有删除这个账号，偶尔还会进去看看。有一天，她登录好久没上的“查泰莱夫人”的博客，发现有一条新的留言。写留言的是一位博客的关注者，她说自己是B企业喷雾杀菌剂“小松软”的受害者。









“我是看了查泰莱夫人的博客才开始用这种杀菌剂的。我看您说每天都在使用……希望您能安然无恙，如果您也遇到了类似的问题，可以跟这里联系。”

这是怎么回事？我点开她发来的链接，马上就看到了一则新闻。首先映入眼帘的是很大幅的照片：一个小男孩怀抱着一个火箭模样的氧气筒，坐在轮椅上。一股冷气从我的腹部蔓延开来，双手也变得冰凉。





‘채털리 부인님이 올린 후기를 보고 구매해서 쓰기 시작했거든요.

날마다 사용한다고 했는데 괜찮으신지...

아무 일 없으시길 바라지만 혹시라도 무슨 일이 있었다면 이쪽으로 연락주세요’





이게 무슨 소리지?

메시지 끝에 적힌 링크를 클릭하자,새 창이 뜨면서 신문 기사로 연결되었다.

큼직한 사진이 먼저 눈에 들어왔다.

로켓 모양의 산소통을 껴안고휠체어에 앉아 있는 어린 남자아이의 사진이었다.

싸한 전율이 배속에서부터 퍼져 나가면서 양손이 싸늘하게 식었다.









作者 金世喜（김세희），1987年出生于韩国全罗南道木浦。2015年获得世界文学新人奖，2018年获第九届文化社区年轻作家奖。