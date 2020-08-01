《漫话国乐》 东窗 / 爱的谎言 / 今夜消失之前





“天亮了，

窗外传来云雀的鸣唱。

放牛的孩儿尚未起床，

翻山越岭那块长长的田地得何时耕田？”





这是朝鲜王朝后期的著名文人南九万创作的时调诗《东窗》。南九万曾在朝廷担任领议政等要职，晚年虽然不幸被流放到江陵地区，可他还是不忘公仆的责任，致力于激活地区经济与教育事业，受到了居民的推崇。





刚才大家欣赏的时调诗就是南九万在江陵地区流放期间创作的。当时江陵地区有一个地名，叫长田，据说在这首时调诗里描写的长长的田地就是指长田。





说到《东窗》的内容，表面上看起来是鼓励老百姓专心务农，可更深层的意义是凡事都要兢兢业业。对于现代人来讲，这首时调诗可以理解成在变幻莫测的时代，需放眼于世界潮流。有趣的是，如今时调诗作为古典文学作品来阅读，而古时候是用来歌唱的。





国乐中的歌曲指在管弦乐的伴奏下，以时调诗为歌词演唱的声乐曲。初数大叶则指歌唱时调诗《东窗》的歌曲。

{音乐1：男唱歌曲羽调初数大叶《东窗》 / 李东奎（音） }





歌曲与歌辞、民谣等其他国乐相比具有更严格的形式美，比如歌曲的伴奏乐器有玄琴、伽倻琴、大笒、奚琴、笛子等至少6种管弦乐器，有时候还加洋琴与短箫。尤其是歌曲的表演形式很严格，开头是相当于前奏的“大余音”，接着将时调诗分成3章，演唱相当于前段与中间的歌词，然后是相当于间奏的“中余音”，到了尾声，将时调诗的最后一段分成4、5章来演唱。表演歌曲时接连唱好几首，通常男女艺人按歌曲顺序轮流登台献唱。比如，男艺人首先表演初数大叶，接着女艺人献唱二数大叶，这样轮流演唱，表演最后一首时，采取男女对唱的形式。迄今共有24首男唱歌曲与15首女唱歌曲流传下来。歌曲表演时，通常从中选择几首歌曲接连演唱。





歌曲的曲名前有很长的修饰语，像初数大叶、二数大叶、三数大叶等。在这里，开头的初、二等指表演歌曲的顺序，大叶则指一种音乐形式，按照节奏的快慢，再分为慢大叶、中大叶和数大叶。据古籍记载，朝鲜王朝初期的歌曲分为慢大叶与中大叶，可节奏过于缓慢，到了朝鲜王朝中期后就被快节奏的数大叶取而代之。现代人听了数大叶歌曲也觉得很慢，难以想象慢大叶与中大叶歌曲的节奏会多慢。





接下来给大家带来的是女唱歌曲。

“爱的谎言，

情人对我的爱是谎言，

梦见我的话也是谎言，

难以入眠的夜晚，

到底在哪场梦才能梦见你。”

{音乐2：女唱歌曲界面平举《爱的谎言》 / 金英基 }





歌曲不仅分为男女艺人分别演唱的男唱歌曲与女唱歌曲，犹如西方音乐的大调与小调，歌曲也有羽调与界面调之分。羽调给人雄壮而生气勃勃的感觉，界面调则哀婉而柔和。





所谓平举，是二数大叶歌曲的变奏曲。二数大叶的开头部分以低音调开唱，平举则以“举”字表示提高音调。





歌曲虽然与现代音乐相比过于缓慢，歌词也不容易听懂，可正因为如此，通过歌曲能感受到美妙的人声。不懂歌词也不要紧，只要欣赏人声融入乐器的旋律就可以沉浸在歌曲的魅力中。最近在传统乐坛推出了很多以歌曲唱法为基础易懂的音乐，深得人们的喜爱。





今天给大家介绍的最后一首歌曲是《今夜消失之前》，将女唱歌曲平弄进行编曲。

“启禀一、二、三、四、五、六、七位北斗七星，

久违思念的情人，

难得叙旧还没说够，却即将天亮了，

但愿北斗七星派使者告知晨星，

今天千万不要出来。”





这首歌曲描写了久违的情人向夜空中最闪烁的北斗七星许愿：难得叙旧，但愿明晨能迟迟到来。

{音乐3：平弄《今夜消失之前》/ 灵魂知己 }