韩美实施联合指挥所演习的背景和意义

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当初预定8月16日开始的韩美联合指挥所演习因出现新冠疫情变数而推迟2天，从18日进行到28日。鉴于新冠疫情扩散，演习规模比往年大幅缩小，参加演习的美军和韩军人数也相对减少，且减少夜间演习时间，以白天进行演习为主。





在新冠疫情持续扩散和韩半岛局势长期乌云密布的情况下，有人主张应取消韩美联合军演，但是最终决定缩小规模举行韩美联合指挥所演习。部分专家预测，在美国大选前有可能推进举行第三次美北首脑会谈，且在此前提下考虑到再度出现新冠疫情扩散迹象，韩美两国有可能取消本次指挥所演习，但是最终决定推迟2天举行，并缩小演习规模。韩国总统文在寅希望在其任期届满的2022年5月以前从美国手中收回战时作战指挥权，因此文在寅政府判断与其取消演习，不如缩小其规模举行。





当初，韩国国防部将此次演习的重点放在为收回战时作战指挥权的第2阶段“完全作战能力”评估训练上。美军向韩军移交战时作战指挥权的评估工作分3个阶段进行。去年进行第1阶段“初始作战能力”评估，今年将进行第2阶段“完全作战能力”评估，明年计划进行第3阶段“完全遂行任务能力”评估。其目的在于综合评估韩军战时作战指挥能力。有关于此，2014年10月在华盛顿举行的韩美安保会议上提出了美军将战时作战指挥权移交给韩军的3项原则。第一，韩半岛的安全状况符合移交战时作战指挥权。第二，韩军必须具备应对北韩核导的能力。第三，韩军必须掌握主导联合防御的军事能力。





在文在寅政府提出的“100大国政课题”中，有一项是在文在寅总统任期内收回战时作战指挥权。如果按原定计划于明年8月以前完成第3阶段“完全遂行任务能力”评估，韩军可在文在寅总统任期届满以前收回战时作战指挥权。但是美国军方表示，由于今年3月未能举行韩美联合军演，应将本次演习的重点放在加强韩美联合防卫态势上，且在美国本土兵力和驻日美军等增援部队大幅减少和减少夜间演习时间、以白天进行演习为主的情况下，难以对第2阶段“完全作战能力”进行正确评估。因此，不知韩国能否在文在寅总统任期内收回战时作战指挥权。因为并未取消对“完全作战能力”的评估，如果部分认定该能力评估，明年再进行补充评估，并接着进行第3阶段“完全遂行任务能力”评估也未尝不可。此外，只要美国总统认为韩军有能力行使战时作战指挥权，韩军就能收回战时作战指挥权。问题是，韩国军队的武器体系和美军不同，且规模相差悬殊，因此在美国的立场上可能对韩军在战时的指挥能力心存质疑，但是基于政治考量，或许有可能在文在寅总统任期内将战时作战指挥权移交给韩国。





在韩美两国正在进行联合指挥所演习的情况下，美国6架战略轰炸机现身韩半岛附近上空。8月19日，美国太平洋空军司令部表示，有“死亡天鹅”之称的4架B-1B战略轰炸机和2架B-2隐形轰炸机17日从美国本土和关岛起飞后，在大韩海峡和日本附近上空飞行。鉴于这种情况非常罕见，分析认为美国此举旨在对北韩施加压力。这确实是非常罕见的事情。美国此举并非仅对北韩施加压力，还借此对中国发出了警告信息。由于美国和中国的关系急剧恶化，特朗普政府正在极力打压中国。不论如何，北韩可能认为美国针对北韩派出这些轰炸机，并对此深感不安，但是北韩仅通过宣传媒体发出谴责，并未通过官方媒体直接抨击美国政府。目前，朝中社和《劳动新闻》等北韩官方媒体虽然尚未正式敦促韩美两国停止联合指挥所演习，但是北韩对外周刊《统一新报》17日通过题为“停止举行有可能引发战争危机的韩美联合军演”的社论，强调韩国国内对此次演习也有强烈的反对声音。旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》则通过13日发表的文章，谴责韩美联合军演是召来战争乌云的军事对决行为。北韩没有正式使用“我们有可能发动先发制人的战争”等挑衅性字句意味着北韩希望与美国举行对话。目前，北韩的情况极为严峻。有分析认为，新冠疫情已在北韩扩散开来，且最近北韩深受洪涝灾害之苦。此外，北韩多年来遭受国际社会严厉制裁，经济陷入极大困境。在此情况下，北韩首先要解决内部问题，没必要进一步加大美北分歧。





有分析认为，由于今年11月美国将举行总统大选，北韩可能在美国大选结果出炉后重新设定美北关系和南北韩关系路线图。北韩认为今年内将难以举行第三次美北首脑会谈，不得不在美国大选结束后再与美国政府和美国总统举行对话，因此北韩像似准备打长期战。此外，在8月13日举行的劳动党第7届中央委员会第16次政治局会议上，北韩国务委员会委员长金正恩表示，要集中一切力量尽快消除洪涝灾害，更加严格地维持国家紧急防疫体系，并拒绝接受外部向洪灾地区提供的任何援助，继续关闭边境，进行严格的疫情防控工作。这意味着北韩也不会接受韩国政府提供的援助，因此短期内将难以改善南北韩关系，美北关系也是如此。在此情况下，韩国政府没必要急于改善南北韩关系，只要向北韩持续发出有意改善南北韩关系的信息即可。





韩国总统文在寅在光复节75周年庆祝仪式上强调，南北韩合作才是最好的安保政策，向北韩发出了南北韩应紧密合作的信息。韩国统一部长官李仁荣则表示，韩美联合军演应发挥灵活性，并主张有必要向北韩提供人道主义援助。因此，北韩将对此作出何种反应，引人关注。