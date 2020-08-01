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由于公寓出售价格和出租价格急剧飙升，韩国政府接连出台房地产调控新政，以控制混乱的房地产市场。在韩国，租房分传贳房和月租房两种形式。传贳房是租客在租房子的时候把一笔钱作为押金交给房东，入住后不必另行支付月租金。租房合同期限届满，租客搬迁的时候，房东再把当时租客交给他的押金全额退还给租客的房屋租赁形式。月租房是大家所熟知的租客每月向房东支付租金的房屋租赁形式。最近，韩国公寓社区的传贳房供应量急剧减少，房东和租客间围绕延长传贳房租期一事出现对立和摩擦。那么，社会主义体制的北韩是否也有租房制度呢？





在韩国，只要有钱且认为有投资价值，就能购置房地产成为房主和地主，但是北韩的情况截然不同。韩国有钱人在自己认为有投资价值的地区投资，购房购地，据为己有。但是社会主义体制下的北韩，住房由国家统一建造，而后分配给该地区居民居住，因此北韩的住房原则上都归国家所有。但是北韩也有个人建造的房子，且房主们通过集市出售自有住房等进行房地产交易。据悉，北韩的月租房大都是将家里多余的房间租给他人，但是也有人特意增建房间后租给他人。进入本世纪10年代后，北韩月租房市场变得更加活络。北韩不使用月租房一词，把住月租房称为“同居”，也就是跟房东一起住在同一处住房里的意思。在北韩，通常将住房空间的一半或三分之一租给他人，每月收取所谓的“同居费”。城市的同居费较高，农村因空房间较多，同居费相对低廉。





那么，在北韩这样的社会主义体制中怎能出租房间、收取租金呢？北韩国家主席金日成逝世以后的1994年至1997年期间，也就是所谓的“苦难行军时代”，北韩的国家配给制度走向崩溃，北韩居民为自谋生路而在各地形成集市，并通过集市暗地里进行房屋交易。之后，从中赚取佣金的房地产经纪人应运而生。北韩的住宅交易始于20世纪90年代中期的“苦难行军时代”。当时，很多北韩居民离家谋生，出现不少空房，且有一些人需要住房，因此他们私下签订房屋买卖合同或出租合同。“苦难行军时代”大都以易货方式进行房屋交易，如买套房子支付5公斤大米等。但是进入90年代末期，分家后又居住在一起的父母和儿女逐渐增加，因而出现一些空房，因此他们开始出售没人居住的空房。21世纪初，北韩出现在买卖或出租房屋时担任中介、赚取车马费的“车马棍”，且这种中介方式一直延续到今天。





随着时间的推移，社会主义体制的北韩也开始出现贫富两极分化现象。在北韩，有钱人通常是指贸易商、集市商人和赚取外汇的人，但是现在将收取月租金的租赁业者视为真正的有钱人。有些租赁业者在大城市拥有数十套房屋，每月收取不少房租。那么，北韩月租房市场行情如何呢？北韩各地出租房的月租金不尽相同。以2017年为基准，北韩大学生在教育城市平城租一间房月租金为10美元。在与中国毗邻的两江道惠山市租一间房，月租金为50至70元人民币，部分地区要6万北韩圆，月租金最低廉的惠山市江岸洞为3万北韩圆左右。2018年，惠山市一间房的月租金最高上涨至11万至13万北韩圆，提供早晚餐的房间月租金为15万北韩圆。2019年，与中国毗邻地区的月租金从2017年的50元人民币上涨至120元人民币，教育城市平城的月租金上涨至20美元。2020年，农村地区一间房的月租金为8万北韩圆，城市地区一间房的月租金上涨至15万北韩圆，约为农村地区的2倍。





由于北韩居民以其自有住房赚取租金，公寓逐渐成为北韩居民理财的重要手段。据悉，位于平壤市中区东城洞的132平米公寓套房2003年的售价为2.5万美元，但是2018年下半年的售价为20万美元，15年间上涨了8倍。过去，平壤地区的公寓备受青睐，但是最近北韩的购房热潮已扩散至地方城市。特别值得一提的是，平壤的房产交易以美元进行，与中国毗邻地区则以人民币进行交易。据悉，2013年平壤最新公寓售价上升至10万美元。在平壤，普通江区域、中区域、牡丹峰区域、平川区域是房价最高的地区。因为附近有地铁站和大学、图书馆、剧院等教育文化娱乐设施以及医院等医疗保健设施。北韩所谓的好公寓必须满足以下条件，那就是要有阳台、洗涤槽和2间以上的房间，且公寓楼里必须具备电梯。北韩因住房供需结构失衡，计划经济面临严峻挑战。在此情况下，民间资金扩大参与住房建设，北韩政权则将房地产热潮作为刺激经济的手段，鼓励民间投资建造住房。因此，北韩的房地产价格急剧飙升，远超过劳动者工资上升幅度。目前，北韩居民作为出租赚钱的手段购买住房，但是部分媒体报道称，北韩无视需求地建造公寓，有可能导致平壤房地产泡沫的破灭。





近几年来，北韩遭受国际社会严厉制裁，经济陷入极大困境。因此，北韩居民为贴补家用，想方设法购房出租。以目前的情况来看，北韩的房地产市场也会跟韩国一样，将受市场物价等多种因素的影响，出现大大小小的波动。