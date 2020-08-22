调查显示四分之三的韩国人对北韩感到反感

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一项调查显示，四分之三的韩国人对北韩最高权力者金正恩及其政权感到反感。





根据KBS在每年光复节左右实施的“国民统一认识调查”结果，今年对北韩持负面认识的国民较去年大幅增多，占到了总体应答者的74.5%。从历年调查结果来看，2017年对北韩政权感到反感的韩国人占比高达88.9%，2018年跌至35.4%，2019年则反弹至51.6%，今年的调查结果为近年来的又一高值。而回答“抱有好感”的应答者占比仅为4.1%，“一般”占比为21.4%。另外，认为北韩是“警惕对象”的应答者占比为43.7%、认为是“敌对对象”的占比为29.3%，与对北韩感到反感的应答者占比基本一致。





对南北统一的关注度也呈现出逐步下滑的趋势。持“非常关注”和“有所关注”等积极态度的应答者占比为69.4%，持“不太关注”和“完全不关注”等消极态度的应答者占比为30.6%。而2018年、2019年持积极态度的应答者占比分别为75.9%和73%。





在统一的必要性方面，给予负面回答的应答者占比也有所上升。在此前的调查中，认为“必须统一”的应答者占比均保持在20%-30%之间，而在今年的调查中则跌至15.4%。认为“不统一更好”的应答者占比则达到16.2%。认为“在没有太大负担的前提下，统一更好”的应答者占比为44.2%。认为“在较长时期内应维持现状”的应答者占据24.3%。





在“统一的先决条件”方面，43.8%的应答者选择了“解决北韩核问题”，42.1%的人选择了“构建军事信任”，29.6%的人选择了“南北经济合作”。





在对文在寅政府的对北政策评价上，反对意见占据微弱优势。选择“强烈反对”和“基本反对”的应答者占比为51.5%，选择“非常赞成”和“基本赞成”的应答者占比为48.5%。





在南北交流项目上，认为“应有条件重启”的应答者占比最高。认为“应立即重启金刚山旅游项目、开城工业园区”的应答者占比分别为13.5%和19.5%，认为“应中断或关闭这两个项目”的应答者占比则高达25.9%和29.5%。认为“应有条件重启”的应答者分别占到60.6%和51%。另外，52.7%的应答者认为“应维持全面停止南北交流的5.24措施”，38.1%的应答者认为“应有条件放宽”，仅有9.3%的人认为“应解除5.24措施”。





对于北韩核问题的前景，65.4%的应答者认为“较长一段时间内难以解决”，仅有29%的应答者认为“虽然不容易，但一定能解决”，体现出韩国人对该问题的悲观态度。韩国人对最近的国家安全状况也感到不安。64.1%的应答者感到“非常不安”或“略微不安”，35.9%的应答者认为“完全没有不安”和“不太感到不安”。





分析认为，韩国人对北态度的大幅恶化是近期南北关系和美北对话陷入僵局导致的。北韩最近以散播对北传单为由炸毁开城南北联络事务所，以激烈的语言谴责韩国总统文在寅和韩国政府，并拒绝了韩国政府的对北支援和交流推进工作。因此，韩国国内对文在寅政府对北政策的反对意见占据上风，在重启交流合作方面，负面观点也逐渐扩散。韩国政府亟需寻找突破口，以扭转这种负面局面，但是目前并无有效手段。