韩政府拟扩大医大招生引发争议

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大韩医生协会将按原定计划于本月26日至28日进行全国医生总罢工，以反对政府扩大医科大学招生的政策。在新冠疫情持续扩散的情况下，这引发了医疗混乱的忧虑。





19日大韩医生协会与主管部门保健福祉部举行了紧急闭门恳谈会，但是政府与大韩医生协会各自坚持“对话”和“撤回政策”的立场，未能取得成果。保健福祉部长官朴凌厚在恳谈会后与记者见面时表示，政府提议探讨所有可能性，但医疗界坚持要求撤回所有政策，双方存在意见分歧。朴凌厚还表示，政府认为扩大医科大学招生是消除地区间医疗水平差距的方法之一，若有其他更好的方法，愿意予以积极考虑。据保健福祉部透露，大韩医生协会坚持只有在政府撤回扩大医科大学招生、创办公共医科大学、将韩医药剂纳入医保等政策后，才能重新展开对话。大韩医生协会在恳谈会后发布的新闻资料中表示，福祉部在会上不断重复不可能撤回政策的立场，对此深感遗憾。大韩医生协会将按原计划在21日举行“第3次青年医生集体行动”、从26日起进行“第2次全国医生总罢工”。





政府和执政党于上月23日在党政协商会议上确定了扩大医科大学招生的方针。医科大学将在从2022年起的10年间每年扩招400名新生，扩招的4000人中将有3000人被义务分配至地方从事重症医疗领域的治疗工作，其余1000人将从事流行病学调查或研究工作。另外，政府还计划新建招生名额为50人的公共医科大学，并探讨在尚无医科大学的地区设立学校。





政府扩大医科大学招生的理由是医生资源不足。由于医科大学招生名额从2006年至今一直固定在每年3058人，因此按照人口比例计算，目前韩国的医生数量严重不足。2018年韩国每千人仅拥有2.04名医生，远远低于经合组织3.48人的平均水平。且医生资源均集中于首尔地区，地方的医生匮乏现象更为严重。





医生团体则认为政府的计划存在方向性错误，因此予以反对。医学教育协会指出，政府缺乏培育优秀医生的教育对策，只根据政治需要作出判断，认为仅依靠扩大医生数量是难以解决政府思考的问题的。在目前的环境下，即使赋予医生在地方工作一定时间的义务，这段时期结束后医生仍会涌向首尔等大城市，地方医生紧缺问题依然得不到解决。政府和医生团体的行为均受到了批判，意见认为政府的方案太过草率，医生则急于维护自身特权。





由于双方坚持己见，预计将很难取得共识。在目前新冠疫情持续扩散，有可能发展为第二轮大流行的情况下，更是引发了外界的担忧。有意见认为，政府应保留政策，大韩医生协会也应取消集体行动，相关问题可待日后从长计议。