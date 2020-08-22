韩新冠疫情呈第二轮大流行趋势 政府加强防疫工作

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韩国的新冠疫情以首尔等首都圈为中心再度扩散，甚至出现第二轮大流行的征兆。对此，韩国政府从19日起在首都圈实行保持社会距离第2阶段措施。截至本月30日，50人以上的室内聚会和活动、100人以上的户外聚会和活动将被禁止，教会线下礼拜、职业体育比赛观众入场也将被重新禁止。





12类高风险场所须暂停营业，包括娱乐性酒吧、舞厅、音乐茶座、练歌房、室内站立式演出场所、室内集体运动设施、自助餐厅、网吧、直销宣传展厅、大型补习班等。物流中心虽属于高风险场所，但被划分为“必要产业设施”，允许破例运营，网吧被新指定为高风险场所。





另外，教会须以无接触方式举行定期礼拜。礼拜可通过网络举行，小规模聚会和聚餐则被禁止。圣堂、佛教寺庙等其他宗教设施则可在遵守防疫守则的前提下举行线下宗教仪式。





一定规模以上的室内外活动也被禁止，因此婚礼、寿宴、周岁宴、研修活动、博览会、听证会、学术会议、庆典、大规模音乐会、演讲会、招聘考试、资格证考试等各类公共和私人性质活动将无法举行。





包括博物馆、图书馆、美术馆在内，政府、地方政府、教育厅运营的各类室内国立及公立设施也将暂停开放，职业棒球、足球等比赛将再次以无观众方式进行。另外，补习班、游戏厅、一般饮食店等生活型高密度接触场所也须义务性遵守防疫守则。





最近韩国新冠疫情不容乐观，已有建议提出应实行保持社会距离最高级别第3阶段措施。韩国单日新增确诊病例在7月25日达到113例后，几乎每天都低于50例，且境外输入病例远远多于本地感染病例。不过从8月14日起单日新增确诊病例再度猛增，15日为166例、16日为279例、17日为197例、18日为246例、19日为297例。由于新增病例主要集中在人口密集的首尔等首都圈地区，引发了巨大担忧。韩国防疫部门表示，目前疫情扩散速度较大邱和庆北地区暴发的第一轮大流行更快。与第一轮大流行类似的是，此次暴发的中心仍然是教会，因此教会线下礼拜被禁止。此外，本月15日大规模反政府集会在首尔市中心举行，导致超出流行病学调查范围的感染病例增多，状况逐渐失控。





政府出于对防疫工作和经济两手抓的考虑，仍未实施保持社会距离第3阶段措施，但是状况随时都有可能急转直下。首尔等首都圈的病床数量尚足以收容新增确诊患者，不过按照目前的趋势，将很快达到极限。防疫部门表示，当前处于一触即发的危机状况，随时都有可能升级为全国大流行。防疫部门还表示，今后一周是决定疫情走向的重要关头，呼吁国民在2周内严格遵守保持社会距离行动守则。