导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：周保良(首尔中国文化中心厨艺课程老师）





大凡提起文化交流，大家恐怕都会想到艺术和文体交流。然而随着旅行文化的日益发展，美食交流也越来越显得重要。本期节目有请首尔中国文化中心的厨艺课老师-文化中心的周保良厨师长为我们介绍一下韩中之间“舌尖上的交流”情况。









南：周老师，您好！首先请给大家介绍一下自己好吗？

周：大家好，我叫周保良，我的家乡是美丽的千岛湖，我来自中国杭州，是一名从事厨师工作35年的中餐高级技师。目前在韩国首尔中国文化中心担任外部接待以及对外厨艺课程。

南：能介绍一下您在韩国工作和生活的实际感受吗？

周：在我的印象里，韩国是一个非常清洁的国家，人们也很热情而彬彬有礼，各种美食小吃很多。还有就是感觉韩国人服务意识特别强，去韩国餐厅吃饭永远都会让人有一种宾至如归之感。

南：据说文化院有厨艺课程，学生们的反应如何？

周：是的，我担任厨艺课的老师。来这里学习厨艺的大部分都是韩国人，中老年人居多。虽然年纪不轻，但是他们非常用心。他们学习中餐的目的都各不相同，有的是想学成厨艺之后给家人和亲朋好友做中餐品尝，还有的就是因为喜欢中国文化。他们经常拿着一个小本子跟着我不停地记录，特别认真。他们最喜欢的就是川菜还有带酸甜或辣味的广式料理，比如：宫保鸡丁、水煮肉片、鱼香肉丝、锅包肉、东坡肉等等。因为这些菜比较符合韩国人的口味。他们当中很多人说起中国文化是津津乐道，去过的中国城市比我还多，还能说出中餐南方和北方的异同点，让我非常吃惊。









南：经过这几年的观察和体验，您感觉韩餐和中餐有什么异同？您最爱吃的韩餐是什么？很多中餐在韩国被“韩化”，您怎么看这个现象呢？

周：韩国和中国地理位置临近，因此餐饮文化共同点很多，比如韩国的烤肉和参鸡汤还有韩国泡菜都是我的最爱，可见这些韩餐对中国人也不陌生，韩国人爱吃很多种中餐，这也是两国餐饮文化一脉相连的例证。至于中餐的韩化，我觉得这是很自然的现象。我来韩国之前也在瑞士和法国住过，那里也一样，很多中餐厅主人在当地的经营过程中不断观察顾客的需求，取长补短，让中餐符合欧洲人的口味，其实这就是烹饪文化的交流和互动。

南：这段时间因为疫情不能上课，你们是如何应对的呢？

周：我们把冰箱里的食材拿出来做中餐，同时把它拍成精彩的视频放在网上，让韩国大众看，得到了很好的反响。今后依然要再接再厉，为韩中烹饪文化交流尽一份力。