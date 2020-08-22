ITZY携新专辑《Not Shy》回归 干练+率真升级

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女团ITZY发行全新EP《Not Shy》回归歌坛，为歌迷呈现全新风格。

时隔约5个月回归的ITZY，此次为歌迷打造了一张全新风格的专辑。此前的音乐作品中，ITZY主要表现出女生充满Girl Crush的自信，而新专辑则是ITZY第一次尝试通过音乐诠释爱情主题，而ITZY独有的干练及率真魅力也进一步升级。

新专辑同名主打歌《Not Shy》由JYP代表朴振英担任制作人。强烈的萨克斯伴奏及快节奏的鼓点，让歌曲充满了活力。歌词讲述的是不在乎结局如何，要将爱全部表现出来的内容。

除了主打歌《Not Shy》之外，新专辑还收录了《Don’t Give A Wha》《Louder》《iD》《SURF》《Be In Love》等5首新歌。

主打歌《Not Shy》的MV也十分抢眼。其中第一个场景为荒芜的隔壁，5位成员身着色彩绚丽的西部风格服装，驾驶复古汽车，画面极具冲击力。MV在公开17个小时后便突破的1000万点击量。

新专辑《Not Shy》全网公开的同时，ITZY也通过YouTube“MV Premier”平台为全球歌迷介绍新专辑，并进行了线上交流。此外，在19日进行的访谈中，ITZY成员也谈到了公司老板朴振英的回归，成员表示，和朴振英同期回归觉得很奇妙，但也会很紧张。