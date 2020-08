ⓒ RBW

男团ONEUS本月19日发行第四张EP《LIVED》宣布回归,主打歌《TO BE OR NOT TO BE》的MV也随歌曲音源一同公开。

新专辑《LIVED》是ONEUS今年3月发行《IN ITS TIME》之后,时隔约5个月再次回归。新专辑传递出不会顺应命运,而是主动选择命运之路的信息,6位成员用ONEUS独有的方式,展现出了“是死是活”这一极端瞬间的色彩和诠释。

新专辑主打歌《TO BE OR NOT TO BE》讲述的是在悲惨的命运中,面对二选一的抉择时的情景。歌曲编曲营造出了十分紧张却又梦幻的氛围,ONEUS的演唱饱含哀伤,同时又充满了力量,强烈的对比也将生与死之间的界限用音乐演绎得十分鲜明。

《TO BE OR NOT TO BE》的MV内容也贴合歌曲主题。成员们在MV中生动地刻画出了生命力的顽强,与内心如火花般的的意志。

随着新专辑《LIVED》的发行,ONEUS也开启了全新一轮的回归活动。